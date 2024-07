بقي بايدن… عاد ترامب – يك* حساب !

الباحث في الشؤون السياسية Daniel W. Drezner أشار أن الرئيس ترامب, في حقيقة الأمر, لم يتعد مرحلة النمو الطبيعي الاعتيادي, فهو يحيا بسلوكه فترة ما بعد الطفولة الأولى, وهو ما يطلق عليه باللغة الانكليزية ” toddler “, وأكد ذلك في مؤلفه الموسوم ” Toddler in Chief ” ( طفل في موقع المسؤولية ). وأثبت مظاهر ذلك وما يمكن أن تكون العواقب. فعندما يُظهر رئيس الولايات المتحدة لسمات نمو لطفل بين سنته الأولى والثالثة مثل عدم القدرة على التركيز لفترة طويلة, وضعف التحكم بردود الأفعال والاندفاع دون تدبر وكذلك الوقوع في نوبات غضب طفولية… واضطرابات العناد والتمرد, فإن ذلك يفقده الأهلية لقيادة العالم الحر. العاملون مع الرئيس السابق ترامب كانوا يعرفون بطبائع الطفل المشاغب لديه وتعاملوا معه بضبط النفس والمسؤولية في تنفيذ طلباته. عندما كان ترامب في سنته الرئاسية الأولى, كان مستشاروه من ذوي الخبرة بالشؤون الدولية مثل وزير الخارجية Rex Tillerson والمستشار لشؤون الأمن الوطني الجنرال H.R. McMaster يتملصان من اصراره لمعرفة أسباب عدم غزو هذا البلد المتمرد على الارادة الامريكية, المسمى فنزويلا, تارة بمحاولة إقناعه بعدم الجدوى وتارة أخرى بتجاهل أوامره, وانتظار ملله بعد حين من متابعة أمر احتلال كاراكاس هذا.

