حماس: تبادلنا مع الوسطاء بعض الأفكار لوقف الحرب في غزة



من آثار القصف الإسرائيلي على غزة

قالت حركة حماس يوم الأربعاء إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت الجماعة أن هنية تواصل أيضا مع المسؤولين الأتراك بشأن آخر التطورات.

وجاء في بيان الحركة أن هنية أجرى اتصالات “مع الإخوة الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا الأبي في قطاع غزة”.

وأضافت الحركة في البيان أنها “تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية”.

وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) قد قال في بيان، مساء الأربعاء، إن إسرائيل تدرس رد حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيابة عن الموساد: “الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن”.

وأضاف البيان: “إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت حماس في بيان، إنها تبادلت “بعض الأفكار” مع الوسطاء لوقف الحرب في قطاع غزة.

وصرح المصدر المسؤول في الحركة: “تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني”.

وعلقت القناة 12 الإسرائيلية على هذه الأنباء، قائلة إنه “لأول مرة يسمح رد حماس على مقترح التهدئة بالتقدم”، مشيرة إلى أن “هناك أساس للمفاوضات”.

كما ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن “رد حماس على مقترح التهدئة بنّاء ويتيح إمكانية المضي قدما نحو مفاوضات مفصلة بخصوص النقاط العالقة، وربما التوصل إلى اتفاق”.

وفشلت المقترحات السابقة في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، من أجل إنهاء الحرب المأساوية التي تقترب من دخول شهرها العاشر.

وتصر حماس على وقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بينما تبدو إسرائيل مصممة على القضاء على الحركة.

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