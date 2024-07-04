رئيس القضاء الأعلى يصف زيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد بـ “المهمة والتاريخية”



2024-07-03

اجتمع الرئيس مسعود بارزاني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، والذي وصف الزيارة بـ “المهمة والتاريخية”.

والتقى الرئيس بارزاني والوفد المرافق له في إطار زيارته للعاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق.

الجانبان تبادلا الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين الأطراف وآخر التطورات الإقليمية، وفق بيان مقر بارزاني.

كما عبّر رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال اللقاء عن سعادته بزيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد، واصفاً الزيارة بـ”المهمة والتاريخية”.

من جهته، قال مكتب إعلام القضاء أن زيدان بحث مع الرئيس بارزاني ووفده المرافق “عدداً من الملفات القانونية والقضائية الخاصة بتطوير عمل القضاء في إقليم كوردستان”.

ووصل الرئيس مسعود بارزاني إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، في زيارة سيلتقي خلالها كبار مسؤولي الحكومة والقادة السياسيين في البلاد.

وسيلتقي الرئيس مسعود بارزاني خلال زيارته إلى بغداد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وكبار المسؤولين والقادة السياسيين، في جولة يتوقع أن تحقق اختراقا في المشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يسهم في إيجاد حل جذر لها.

وتهدف الزيارة في تحقيق مزيد من الانفتاح بين أربيل وبغداد، حسب مصدر من مقر البارزاني.

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