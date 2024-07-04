صحة الكرخ / حصول المهندسة ربى مساعد طه حويش على براءة اختراع عن (جهاز بودوسكوب منخفض التكلفة لأحتساب المواصفات الشكلية للقدم)

احمد عبد الصاحب كريم

حصلت المهندسة ربى مساعد طه حويش الموظفة في دائرة صحة بغداد الكرخ – مركز العامرية التخصصي لطب الأسنان على براءة اختراع الصادرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية – قسم الملكية الصناعية في العراق الموسومة (جهاز بودوسكوب منخفض التكلفة لأحتساب المواصفات الشكلية للقدم) بالاشتراك مع المدرس الدكتورة اسيل محمد علي حسين واستشاري جراحة العظام والكسور الدكتور وليد عبد الحسن عبد الواحد في دائرة مدينة الطب التعليمية – مستشفى دار التمريض الخاص

وبينت الباحثة المهندسة ربى مساعد طه حويش ان الفكرة من موضوع البراءة جاء انطلاقاً من اهمية دور القدم في الحفاظ على توازن الجسم واستقراره أثناء المشي ، حيث يعتبر تشوه القدم واحدة من الاسباب التي تؤدي الى الاخلال في ميكانيكية التوازن والحركة وبالتالي توثر سلبا على مفاصل الاطراف السفلية ، لذلك اصبحت الحاجة ضرورية لوضع تقنيات لقياس مقدار التشوه في القدم ضمن الاجهزة التي صممت لمعرفة مدى تشوه القدم مرئيا هو جهاز (البودوسكوب) ، و هذا الجهاز باهض الثمن بشكل أساسي ومعقد في التشغيل و يعتمد على خبرة المشغل في هذا المجال ، نتيجة لذلك كان الهدف من هذه الدراسة هو تطوير جهاز بودوسكوب سهل الاستخدام وبمواد متوفرة ونتائج دقيقة لتقييم تشوه القدم .

واضافت حويش يتيح النظام المقترح تقديرًا دقيقًا للمؤشرات السريرية لتشوهات القدم ، ان استخدام الجهاز بسيط جدا ويتطلب من المريض ان يقف حافي القدمين على الجهاز حيث يتم اخذ صورة للقدمين باستخدام كاميرا نوع دوم (كامرة مراقبة) بعدها ترسل الصورة الى الكمبيوتر ليتم معالجتها وحساب مؤشرالقدم Arch index (AI) ومؤشر Chippaux-Smirak (CSI) ومؤشر Staheli (SI) و Wejsflog’s in-dex ، تم اختبار عشر اشخاص بواسطة الجهاز المقترح ويتم حساب المؤشرات المذكورة انفا” التي تحدد مقدار تشوهات القدم ، ويتمتع جهاز بودوسكوب المقترح (بسهولة التنصيب و التشغيل ، قليل التكلفة ، دقيق ، قابليته في توفير قاعدة بيانات ممكن الاستفادة منها لمعرفة مقدار التحسن الحاصل لتشوه القدم قبل وبعد العملية للشخص، كونه قابلاً للتطبيق اقتصاديًا في البلدان التي يكون فيها الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض) .

ومن الجدير بالذكر ان المهندسة ربى خريجة جامعة النهرين – كلية الهندسة – قسم هندسة الطب الحياتي .

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