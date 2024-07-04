هيئة الاستثمار تعلن معالجة 249 مشروعاً متلكئاً

كشفت هيئة الاستثمار الوطنيَّة، عن معالجة أكثر من 249 مشروعاً متلكئاً في عموم العراق.

وقال رئيس الهيئة حيدر مكية، إن “المشاريع توزعت بين مساحة كبيرة من المحافظات”، مشيراً إلى أنَّ “الهيئة تعمل على حلحلة تلك المشاريع خلال المرحلة القليلة المقبلة”.

وأضاف مكية أن “غالبية المشاريع تعود لجهات قطاعية”، مؤكداً أن “مشكلاتها تخص تسلّم الأرض أو توقيع عقدها أو وجود البنى التحتية ومنح الإجازة وغيرها من الإجراءات.”

وأعرب مكية “عن أمله بتصفير تلك المشاريع خلال المرحلة المقبلة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط