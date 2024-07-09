رئاسة البرلمان تعلن بدء الفصل التشريعي الثاني



2024/07/09

بغداد/ مصطفى العتابي:

أعلنت رئاسة البرلمان بدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة ودعت النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية. وذكرت الرئاسة في بيان : أننا «مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، يوم 9 تموز 2024، ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية». وأضافت أنه «سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة لاحقاً؛ لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب».

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