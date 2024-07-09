كاساس يطلب 2 مليون دولار في عقده الجديد



2024-07-09

طالب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، بأن يكون عقده الجديد 2 مليون دولار في العام الواحد.

وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح إن “المدرب الإسباني خيسوس كاساس طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم إجراء تعديل على عقده الذي سيتم تقييمه وتجديده في الربع الأخير من هذا العام، إذ طالب بأن تكون قيمة عقده مليوني دولار، بدلًا من مليون و250 ألف دولار، فضلاً عن التجديد لمدة 3 سنوات لينتهي في 2027”.

وبين أن “عقد كاساس الجديد، تسبب بانقسام داخل الاتحاد العراقي، إذ حظي هذا الطلب بتأييد وموافقة رئيس الاتحاد عدنان درجال، بينما رفض أعضاء الاتحاد هذا الطلب، إذ طالبوا بأن يبقى على ذات صيغة العقد السابقة بالتجديد كل عام، مع مناقشة الأمور المالية وتخفيضها قدر الإمكان”.

يذكر أن كاساس قاد العراق في تحقيق لقب كأس الخليج وكذلك نجح في قيادة المنتخب الوطني بالتصفيات المزدوجة من دون خسارة. انتهى/ 25 ل

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