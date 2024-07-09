كهرباء الوسط تعلن عن تراجع التجهيز في ديالى بسبب ايران

أعلنت دائرة توزيع كهرباء الوسط، في محافظة ديالى، عن تراجع التجهيز من ايران.

وقالت الدائرة في بيان، إن “سبب التراجع الحاصل في عدد الساعات المجهزة من الكهرباء يعود إلى أطفاء خطوط (ميرساد – ديالى) جهد ٤٠٠ك.ف، وخطوط “سربيل زهاب ٧٠٦ ، ٧٠٧ – خانقين، من الدولة المجهزة”.

وأضاف ان “عملية أطفاء هذه الخطوط أثرت بشكل كبير في زيادة ساعات القطع والتراجع الحاد بساعات التجهيز، والحقت الضرر للمنظومة الكهربائية لمناطق (قضاء بعقوبة، قضاء خانقين، قضاء المقدادية، قضاء الخالص، قضاء بلدروز)”.

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