موكب النائب الحيدري تحول إلى حطام.. السبب في أجهزة التبريد داخل الخيمة

5 ميل (البصرة)
نشب حريق في أحد مواكب العزاء التابعة للنائب البارز علاء الحيدري، بمنطقة 5 ميل وسط البصرة، اليوم الثلاثاء، وأظهر فيديو متداول، خيمة كبيرة وهي تحترق بالكامل على الرصيف هناك.
مصدر أمني:
الحريق حدث بسبب تماس كهربائي في أجهزة التبريد داخل الخيمة.
استطاع الأهالي من اخماد الحريق ومنعوا انتشاره لبقية الخيام الممتدة على طول منطقة 5 ميل بالقرب منه.
لم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.
الموكب الذي نشب فيه الحريق تابع للنائب البصري علاء الحيدري ويحمل اسم أخيه الشهيد عماد الحيدري.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط