موكب النائب الحيدري تحول إلى حطام.. السبب في أجهزة التبريد داخل الخيمة

5 ميل (البصرة)

نشب حريق في أحد مواكب العزاء التابعة للنائب البارز علاء الحيدري، بمنطقة 5 ميل وسط البصرة، اليوم الثلاثاء، وأظهر فيديو متداول، خيمة كبيرة وهي تحترق بالكامل على الرصيف هناك.

مصدر أمني:

الحريق حدث بسبب تماس كهربائي في أجهزة التبريد داخل الخيمة.

استطاع الأهالي من اخماد الحريق ومنعوا انتشاره لبقية الخيام الممتدة على طول منطقة 5 ميل بالقرب منه.

لم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.

الموكب الذي نشب فيه الحريق تابع للنائب البصري علاء الحيدري ويحمل اسم أخيه الشهيد عماد الحيدري.

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