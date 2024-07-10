آوات شيخ جناب يستقبل اللجنة العليا للإصلاح الضريبي في العراق

استقبل السيد “آوات شيخ جناب” وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان الثلاثاء 9 تموز 2024 اللجنة العليا للإصلاح الضريبي في العراق برئاسة “د. عبدالحسين محمد” مستشار رئيس الوزراء الإتحادي و السيد “علي وعد علاوي” المديرالعام لهيئة الضرائب في العراق والوفد الفني المرافق له.

في مستهل الإجتماع الذي حضره كل من ” بختيار حاجي ” مدير عام شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة اقليم كوردستان في العراق و” د.كمال ورتي ” مديرعام الضرائب والعقارات في حكومة اقليم كوردستان ، قدم السيد وزير المالية شرحاً مقتضباً بشأن اعادة تنظيم القطاع الضريبي في الأقليم فضلا على التنسيق والتقدم الحاصل في جميع المجالات مع الحكومة الإتحادية، مجدداً دعم الوزارة لحل المشاكل الضريبية في اطار الدستور والقانون.

ومن جانبه، شكر وفد الحكومة الإتحادية مواقف والتعاطي الإيجابي للسيد الوزير والمدراء العامين في الوزارة للعمل المشترك للوصول الى اتفاق في اطار الإصلاح واعادة تنظيم القطاع الضريبي في عموم العراق.

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