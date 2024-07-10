إسبانيا إلى نهائي اليورو على حساب فرنسا



2024-07-09

حجز منتخب إسبانيا مقعده في نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بعد الفوز على فرنسا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الألماني، خطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل للنهائي القاري بعد تحقيق فوز غال ومستحق على فرنسا.

وأطلقت إسبانيا بذلك رصاصة الرحمة على فرنسا وأقصتها من البطولة التي قدمت فيها مستويات مخيبة خلال كل مبارياتها.

وتأهل الماتادور بذلك إلى الدور النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، حيث فاز في 3 نهائيات سابقة محققا 3 ألقاب، بينما خسر ثاني نهائي له امام فرنسا في يورو 1984.

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