السوداني يوجه برفع مستوى الخدمات الصحية لنزلاء السجون



2024/07/10

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، برفع مستوى الخدمات الصحية والإيوائية لنزلاء مراكز الاحتجاز والسجون.

وذكر بيان لمكتبه، أن “السوداني، ترأس اجتماعاً لبحث أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والرعاية، بحضور وزراء الداخلية، والعدل، والصحة، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، واستمع خلال الاجتماع، إلى عرض مجمل عن واقع السجون ومراكز الاحتجاز، ومستوى الخدمات الصحية والرعاية الإنسانية المقدمة للنزلاء والمحكومين والمحتجزين، كما جرت متابعة مشاريع المدن الإصلاحية، ومشاريع إصلاح المراكز وجوانبها التنفيذية، فضلاً عن تأكيد رئيس الوزراء، على متابعة ومراعاة كل ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان”.

وأضاف، أن “رئيس الوزراء، وجه برفع مستويات الخدمة الصحية المقدمة للنزلاء، والاستمرار بعمليات تأهيل مراكز الاحتجاز والسجون وتوفير البنى التحتية الكاملة؛ من أجل تفادي الاكتظاظ، ومنع تجاوز عدد النزلاء في أي مركز عن الأعداد المقررة تصميمياً”.

وتابع، أنه “جرى التطرق إلى التشريعات الخاصة بإدارة ورعاية السجون والمراكز، ومتابعة تشريع مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينظر فيه مجلس الدولة حالياً، ومتابعة تنفيذ وصياغة اتفاقيات التبادل لتنفيذ الأحكام”.

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