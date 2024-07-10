المطلك: الصراع على رئاسة البرلمان أصبح معيبا

أكد نائب رئيس جبهة الحوار الوطني العراقي، صالح المطلك، ان تأخر حسم منصب رئيس البرلمان اثار تساؤلات لدى الشارع العراقي بعد تأخر حسمه لقرابة السنة، مشددا على ان بقاء الوضع على ما هو علية معيب بحق الجميع.

وقال المطلك في حديث متلفز، ان “منصب رئيس الوزراء اثار جدلا واسعا وتساؤل من المواطنين بعد تأخر حسمه لقرابة السنة بسبب الخصومات بين الأطراف السنية”، مؤكدا ان إبقاء الوضع على ما هو عليه معيب بحق السياسيين السنة والسياسيين الشيعة الذين يرغبون في بقاء الوضع على ما هو عليه”.

وأضاف ان “الصراع بين رؤساء الكتل والمرشحين لهذا المنصب أصبح معيبا ولا يحقق الاستقرار في البلد الذي بحاجة الى رئيس برلمان معتدل ويعمل للعراق ككل”، مبينا ان “السياسيين السنة لا يعملون لمصلحة المكون والشعارات شيء والواقع شيء اخر”.

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