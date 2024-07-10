الوظيفة لا تزال مفتوحة.. مطلوب نائب “غير طموح” لـ ترامب



2024-07-10

المرشح الجمهوري دونالد ترامب

يبحث المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن شخص كفؤ ومخلص ليشغل منصب نائب الرئيس بشرط أن يبقى في ظله ولا يتجاوزه.

فهل يختار السناتور المؤثر من فلوريدا ماركو روبيو؟ أم حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم غير المعروف جماهيريا؟ أم جي دي فانس، المؤلف الشاب الذي يحظى بشعبية كبيرة في الكونغرس؟ أم يحدث مفاجاة عن طريق اختيار شخص غير متوقع؟

على من سيقع اختيار دونالد ترامب؟ هو سؤال تدور حوله كل التكهنات. وهو يتعين عليه أن يعلن ذلك رسميا قبل انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي الأسبوع المقبل والذي سيتم خلاله تثبيت ترشيح الثنائي الذي سيشكله دونالد ترامب مع نائبه رسميا.

كان يفترض أن يعلن عن ذلك في وقت سابق، لكن الجمهوريين فضلوا ترك الأضواء مركزة على صحة جو بايدن، منافس ترامب في انتخابات نوفمبر.

“عمل ممتاز”

لزم المرشح الجمهوري الصمت بشأن خياره لنائبه المثالي. وقال على قناة “فوكس نيوز” الاثنين “سيكون نائبا عظيما للرئيس”، قبل أن يعدد بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الشخص الذي سيكون ذراعه اليمنى في حال فوزه.

وقال الملياردير الجمهوري “نحن بحاجة إلى شخص يساعدنا على الفوز بالانتخابات”، ويؤدي انضمامه إلى الحملة إلى توسيع قاعدة الناخبين. ولكن أيضا “قادر على القيام بعمل ممتاز كرئيس”.

منصب نائب الرئيس

في الولايات المتحدة، أنشئ منصب نائب الرئيس في المقام الأول ليحل محل الرئيس في حالة الوفاة أو الاستقالة.

وفي المجمل، أصبح تسعة نواب للرئيس رؤساء في ظل مثل هذه الظروف، وآخرهم ليندون جونسون بعد اغتيال كينيدي، وجيرالد فورد بعد رحيل نيكسون إثر فضيحة ووترغيت.

وبخلاف ذلك، فإن الدور، كما يعرِّفه الدستور، محدود للغاية.

وفي رسالة كتبها جون آدامز، أول نائب للرئيس في التاريخ الأميركي إلى زوجته أبيغيل شكا لها بمرارة ما آل إليه مصيره في العام 1793 بقوله “لقد صممت بلادي، بما لديها من حكمة عظيمة، لي منصبًا هو اتفه منصب يمكن أن يتخيله إنسان على الإطلاق”.

لكن مسؤوليات نائب الرئيس اتسعت بمرور الوقت وصار اليوم “بمثابة مستشار في مختلف القضايا”، كما يوضح جويل غولدستين، الأستاذ في جامعة سانت لويس.

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البحث عن صفة الوفاء

كامالا هاريس التي يتم تتبع دورها كنائبة لجو بايدن بسبب تقدمه في العمر، منخرطة تماما في قضايا الإجهاض والهجرة.

ومع ذلك، فإن صلاحيات نائب الرئيس تعتمد إلى حد كبير على شخصية الرئيس، كما يشير غولدستين. ويقول إن “من الصعب أن نرى ترامب يسمح لأي شخص بسرقة الأضواء منه”.

أما الصفة الأخرى التي يبحث عنها دونالد ترامب، ربما أكثر من أي شيء آخر، فهي الوفاء.

كان نائب الرئيس السابق مايك بنس قد أقسم الولاء المطلق لترامب، حتى 6 يناير 2021، عندما رفض عرقلة التصديق على فوز جو بايدن في الكونغرس، خلافًا لأوامر الرئيس حينها.

ويصف أنصار ترامب اليوم مايك بنس بأنه خائن، ورفض دونالد ترامب منذ البداية فكرة اختياره مرة أخرى نائبا له.

وهو يحتفظ بتكتمه بشأن من هم المرشحون المفضلون لديه، بالتأكيد، أسماء دوغ بورغوم وماركو روبيو وجي دي فانس هي التي يتم تداولها باستمرار.

لكن في كل مرة يسأل فيها فريقه عن هذا الأمر، يشير إلى تصريح مقتضب صدر عن مستشاره بريان هيوز.

وقال هيوز حينها “يكذب كل من يدعي بأنه يعرف من سيختار الرئيس ترامب نائبا للرئيس، أو متى، إلا إذا كان دونالد ترامب نفسه”.

بوليتيكو: أسرة بايدن تحمل مستشاريه مسؤولية أدائه بالمناظرة

وقال أحد المساعدين في الكونغرس إن زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز تحدث برأي مماثل إلى زملائه.

وقال اثنان من المتبرعين للحزب الجمهوري لرويترز إنهما يأخذان مسألة ترشح هاريس على محمل الجد وإنهما يفضلان أن يواجه ترامب بايدن بدلا منها.

وقالت بولين لي، وهي إحدى جامعات التبرعات لترامب في نيفادا بعد مناظرة 27 يونيو “أفضل أن يظل بايدن في السباق” لا أن تحل هاريس محله، معبرة عن اعتقادها بأن بايدن أثبت أنه “غير كفء”.

وبدأ البعض في وول ستريت، وهو مركز مهم لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي، في التعبير في الإدلاء بآرائهم حول المرشح المفضل.

وقال سونو فارجيز، الخبير الاستراتيجي لدى شركة الخدمات المالية كارسون غروب، “بايدن يتخلف عن ترامب بالفعل، ومن غير المرجح أن يتمكن من سد هذه الفجوة بالنظر إلى وضع حملته حاليا. وسيؤدي وجود نائبة الرئيس هاريس على الأرجح إلى تحسين احتمالات سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض”. وأضاف “من المحتمل أن تكون فرصها أفضل من فرص بايدن في هذه المرحلة”.

النساء والناخبون السود وأنصار غزة

منذ أن ألغت المحكمة العليا الحق الدستوري للنساء في الإجهاض في 2022، أصبحت هاريس الصوت الأبرز في إدارة بايدن بشأن حقوق الإنجاب وهو ملف يراهن عليه الديمقراطيون لمساعدتهم في الفوز في انتخابات 2024.

يعتقد بعض الديمقراطيين أن هاريس بمقدورها أن تبث الحماس لدى المجموعات ذات الميول الديمقراطية التي تراجع حماسها لبايدن بما يشمل الناخبين السود والشبان ومن لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

أما استراتيجية هاريس العلنية تجاه إسرائيل بصفتها نائبة للرئيس، فهي متطابقة مع بايدن لكنها كانت أول شخصية سياسية بارزة في الحكومة الأميركية تدعو لوقف إطلاق النار في مارس.

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