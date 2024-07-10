انتخاب القاضي عامر الحسيني رئيسا للإدارة الانتخابية



2024/07/09

اعلنت المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات انتخاب القاضي عامر الحسيني رئيسا للادارة الانتخابية.وذكر اعلام المفوضيّة في بيان : انه «تنفيذا لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ومن اجل تطبيق المادة الثامنة منه ، حيث ترأس الجلسة رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد واعضاء المجلس وقد انتخب مجلس المفوضين القاضي عامر موسى الحسيني رئيسا للادارة الانتخابية خلفا للقاضي عباس الفتلاوي». يذكر ان مجلس المفوضين يختار رئيس الإدارة الانتخابية لمدة سنة واحدة لإخضاع مبدأ الشفافية في الاختيار والعمل بما يتيح لكوادرالمفوضية تسهيل المهام وصولا للنتائج المطلوبة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط