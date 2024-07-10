بعد “التشارجر”.. شرطي مرور ينهي حياة بائع جوّال في الموصل



2024-07-10

أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بمصرع مواطن إثر اصطدام سيارة شرطة المرور بـ”عربة فواكه” في سوق النبي يونس وسط مدينة الموصل، وذلك بعد حادث يبدو مشابها في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع عندما فقدت سيارة المرور السيطرة واصطدمت بعربة الفواكه التي كان يديرها أحد الأشخاص، مشيرا الى نقل صاحب العربة إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة هناك متأثراً بجراحه.

ويشهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الحوادث المرورية، وفقاً لتقارير حديثة صادرة عن وزارة الداخلية. ويعزو خبراء المرور هذه الظاهرة المقلقة إلى عدة عوامل رئيسية. تأتي في مقدمتها تدهور البنية التحتية للطرق، حيث تعاني شبكة الطرق العراقية من إهمال وصيانة غير كافية.

كما يلعب ضعف الوعي المروري دوراً بارزاً، إذ يفتقر العديد من السائقين للمعرفة الكافية بقواعد السير وأهمية الالتزام بها. ويضاف إلى ذلك قصور في تطبيق القوانين المرورية بصرامة، مما يشجع على تجاوزها.

وتساهم حالة المركبات المتقادمة في تفاقم المشكلة، حيث تسير على الطرقات العراقية أعداد كبيرة من السيارات غير الصالحة تماماً للاستخدام. كما أن الازدحام المروري الشديد، خاصة في المدن الكبرى كبغداد والموصل، يزيد من احتمالات وقوع الحوادث.

ولا يمكن إغفال تأثير الوضع الأمني المتوتر في بعض المناطق على سلوكيات القيادة.

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