تركيا تلغي تأشيرة السفر لفئتين عمريتين من العراقيين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن وضع استثناء من قبل الخارجية التركية، لفئتين عمريتين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً وفئة من تجاوز عمر الـ 50 عاماً من تأشيرة السفر.

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي، في تصريح صحفي إن “وزارتي الخارجية العراقية والتركية اتفقتا على إلغاء تأشيرة السفر للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تزيد أعمارهم على 50 سنة”.

وأضاف إن “رسوم تأشيرة السفر إلى تركيا تتراوح بين 130 و200 دولار وتختلف حسب مدة الإقامة في تركيا”.

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