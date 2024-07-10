تفاصيل صادمة.. امرأتان سوريتان تعتديان “جنسياً” على 4 رجال في أربيل

أفاد مصدر أمني بمدينة أربيل ضمن إقليم كردستان، بتفاصيل صادمة عن امرأتين سوريتين قامتا بالاعتداء “جنسياً” على أربعة رجال من أجل سرقتهم.

وقال المصدر إن “امرأتين سوريتين قامتا بالاعتداء “جنسياً” على أربعة رجال في أربيل، احدهم صاحب أسواق والآخر سائق تكسي”.

وأضاف، إن “المتهمتين، تنفذان خطتهما بأن تقوم احدى الامرأتين بالاعتداء جنسيا على الرجل مثل مد يديها الى أعضاء جسده ومن ثم تقبيله واحتضانه ونزع ملابسه وتهيج غريزته، في حين تقوم الأخرى بسرقته، واستطاعتا من خلالها سرقة مبالغ طائلة من الرجال الأربعة، منهم رجل سرقتا منه مليون دينار عراقي”.

وأوضح أنه “بعد جهد استخباري عالي المستوى لفترة من الزمن، استطاعت شرطة أربيل من الإطاحة بالامرأتين ومازالتا قيد التحقيق حتى الان”.

وطبقاً لإحصاءات كردية، فإن عشرات الآلاف من السوريين يقيمون في إقليم كردستان، أغلبهم من الشباب الذين يعملون في مختلف المهن، ويقطن البقية في مخيمات.

جدير بالذكر ان هنالك العديد من الجرائم تستخدم فيها اساليب غريبة وغير مألوفة ويكون ضحيتها من الطرفين،

فقد أعلن جهاز أمن أربيل (آسايش)، الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، عن الإطاحة بمتهم يدّعى علما بالسحر والشعوذة واستغل ضحاياه من النسوة جنسيا وماديا.

وقال الجهاز في بيان إن “مفارزه تمكنت بعد استصدار الموافقات القضائية من الإطاحة بالمتهم (ر ، ح ، م) بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة”، مشيراً الى، أن “المتهم اعترف خلال التحقيقات بالاحتيال على العديد من النسوة والاعتداء عليهن جنسياً واستغلالهن ماديا ومعنويا”.

وأضاف أن “مفارز (الأسايش) عثرت في منزل المتهم بعد اقتحامه بناء على مذكرة قضائية، على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى أعضاء حيوانات برية”.

ودعا البيان “النسوة والفتيات إلى النأي بأنفسهن عن مثل هكذا أشخاص وعدم اللجوء إليهم، كونهم يسببون لهن بمشاكل وتهديدات على أنفسهن وعائلاتهن”.

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