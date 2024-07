دور الجامعات الهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030

ترجمة: هاشم كاطع لازم – أستاذ مساعد – كلية شط العرب الجامعة – البصرة

تاليف: محمد سهيل – موقع المنتدى الأقتصادي العالمي (2023)

مع تزايد الضغوط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs يتعين علينا أن نستفيد من سائر الموارد المتاحة لبلوغ الأهداف الطموحة بهدف بناء مستقبل أفضل للجميع. ويشمل ذلك الأستعانة بالجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي. وتمثل أهداف التنمية المستدامة دعوة دولية للعمل على التصدي للفقر وحماية كوكب الأرض وتحسين حياة الناس جميعا دون أستثناء اية بقعة من الأرض. تجدر الأشارة أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تبنت الأهداف السبعة عشر في عام 2015 توطئة لأجندة عام 2030 للتنمية المستدامة حيث تم وضع خطة أمدها 15 عاما للوصول الى تحقيق تلك الأهداف التي لم يبق من وقتها المحدد سوى 6 سنوات.

وتعتبر مؤسسات التعليم العالي HEIs ركيزة أساسية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة فهي تنتج المعرفة والمهارات والتوجهات الضرورية لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي. وكان تقرير عام2022 بخصوص أهداف التنمية المستدامة قد رسم صورة مقلقة حيال التقدم الذي تم أحرازه في مختلف المجالات، فقد أشار التقريرالى أن الأزمات المتنامية والمتلازمة بعضها مع بعض قد وضعت أجندة عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دائرة الخطر الجسيم وما ينجم عن ذلك من تهديد للبشرية. ولأن الوضع أصبح ملحا فأن الحاجة تدعو الى أستقطاب سائر قطاعات المجتمع لضمان مشاركة أكبر وتوفير المزيد من الموارد وتحسينها واللجوء الى حلول مبتكرة للتعاطي مع حالات عدم المساواة المتزايدة فضلا عن التدهور المناخي.

لقد دخلت أهداف التنمية المستدامة في البحوث العلمية وتضمنتها السياسات الوطنية والدولية ودخلت حتى في الحملات الأنتخابية على النطاق العالمي. من هنا يأتي دور الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي لترك بصماتها الواضحة.

كيفية اسهام مؤسسات التعليم العالي في الوصول الى أهداف التنمية المستدامة

يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تحقق أهدافها في هذا المجال بصيغ مختلفة من أبرزها التعليم والبحث العلمي أضافة الى قدرتها على التفاعل مع المجتمعات المحلية بهدف التأثير على الناس وأستقطاب تلك المجتمعات بشكل مباشر.

التعليم

بمقدور مؤسسات التعليم العالي أن تضيف جوانب من التنمية المستدامة الى مناهجها التعليمية فضلا عن النشاطات التي تشهدها. كما يمكن لتلك المؤسسات أن تزود الطلبة بالمهارات الضرورية التي تحتاجها أهداف التنمية المستدامة مثل الرؤية الأستراتيجية وتشجيع التفكير والمسؤولية الأجتماعية وحل المشكلات والمهارات ذات الصلة بالتوقعات المستقبلية والتعاون والتنسيق متعدد المجالات.

البحث العلمي

تقدم مؤسسات التعليم العالي معرفة أكاديمية حديثة ومتجددة في مجالي البحث والتدريس وتقف موقفا محايدا في المجتمع. ومن الممكن أن تساهم تلك المؤسسات في مجال تحديد الفجوات الناجمة عن المساواة بين الجنسين في المجتمع والتصدي بقوة للعنف الجنسي والظلم والمضايقات داخل أروقتها من خلال تبني سياسات فعالة.

أشراك المجتمع المحلي

يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن ترتبط بالمجتمعات المحلية في المناطق التي توجد فيها وأن تساهم في أحراز التقدم في المجتمع في مجال المساواة بين الجنسين. وبمقدور هذه المؤسسات أيضا أن تقدم مشاريع تعليمية رصينة وخبرات تعليمية واقعية كجزء من دراستها لتعزيز فهم الأستدامة لدى الطلبة.

الخدمات غيرالأكاديمية

بأمكان مؤسسات التعليم العالي أيضا أن توفر وسائل راحة أكثر أستدامة وبنى تحتية مستدامة ونقل مستدام من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام وركوب الدراجات. كما يمكن اللجوء الى ممارسات للتعامل مع المخلفات من خلال تقليل النفايات وأستخدامها لغرض تسميد التربة. ولتلك المؤسسات تأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية في مجال الأستدامة وذلك بسبب حرمها الجامعي الضخم والأعداد الكبيرة للطلبة الدارسين فيها.

دعم مؤسسات التعليم العالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

هناك الكثير من التحديات الي تقف في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها عدم الأستقرار ومدى الأنجاز والحوكمة والفقر والبطالة والأقتصاد العالمي. غير أن هناك أيضا الكثير من أمثلة النجاحات والممارسات الصحيحة التي يمكن الأستفادة منها وتكرارها ودعمها من أجل تعجيل التقدم بأتجاه أهداف التنمية المستدامة. خذ على سبيل المثال المشروع الممّول من جانب الأتحاد الأوربي الموسوم ب (الجامعات من أجل التنمية المستدامة) Universities for Sustainable Development ، وهو المشروع الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رقمنة تنفيذ أجندة عام 2030 في جامعات في أسبانيا ولتوانيا وفنلندا والعمل بجدية على تضمين أهداف التنمية المستدامة في سائر النشاطات الي تقوم بها تلك الجامعات من خلال (تكنولوجيا المعلومات والأتصالات) ICT. فضلا عن ذلك يقوم المشروع المذكور بدعم مؤسسات التعليم العالي في أطار تحولها الى ألأستدامة أستنادا الى تطوير خطط عمل والحصول على بيانات فعلية من خلال أستخدام مؤشر الذكاء الرقمي A 2030 .

ويقوم مؤشر تايمز لتصنيفات التأثير الجامعية The Times Higher Education (THE) University Impact Rankings الخاص بالتعليم العالي بقياس مدى التقدم الذي أحرزته الجامعات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ففي تصنيفات عام 2023 أحرزت جامعة (ويسترن سيدني) الأسترالية Western Sidney University المرتبة الأولى للسنة الثانية من بين جامعات العالم. وجاءت جامعة مانجستر البريطانية University of Manchester في المرتبة الثانية لتصبح أفضل جامعة أوربية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحقيق الأهداف صعب للغاية لكنه أساسي

يعتبر تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمثابة مهمة كبيرة. وأذا أخذنا في الحسبان الأدوار الحيوية التي تقوم بها الجامعات في دعم تلك الأهداف وتنفيذها فأن قطاع التعليم العالي لابد أن يعمل بكل همة لأنجاز مثل هذا التقدم. وقد اطلق نيلسون مانديلا قولته المشهورة (تبدو بعض الأمور مستحيلة تماما الى أن يتم أنجازها) التي يمكن أن تعيننا في الوصول الى أهداف التنمية المستدامة. أن لكل قطاع من قطاعات المجتمع دوره في متابعة هذه الأهداف غير أن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى تشكل حجر الزاوية في هذا الخصوص.

لقد حان الوقت للشروع بعمل جريء قوامه الألتزام والتضامن والتمويل والعمل لوضع العالم ، كل العالم، على مسار أفضل بحلول عام 2030.

www.weforum.org/agenda/2023/09/why-universities-are-so-important-for-hitting-the-sdgs-by-2030/

