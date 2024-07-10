رئيس الجمهورية: توفير بيئة مناسبة لإعادة النازحين



2024/07/10

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، على ضرورة توفير بيئة مناسبة تضمن عودة النازحين بشكل آمن ومستقر إلى مناطقهم.

وذكر بيان رئاسي، أن”رئيس الجمهورية، استقبل وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو”.

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، “ضرورة توفير بيئة مناسبة تضمن عودة النازحين بشكل آمن ومستقر إلى مناطقهم، عبر تأهيلها وإعادة إعمارها، وإزالة الآثار والأفكار التي خلفتها العصابات الإرهابية فيهم”.

وأشار، إلى أن “استمرار وجود مخيمات النزوح لم يعد لائقًا أبداً، لاسيما مع زوال أسباب ومبررات إنشائها”، مشدداً على “أهمية تضافر جميع الجهود لإنجاح توجهات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، في حسم هذا الملف، وإغلاق مخيمات النزوح بشكل تام، وضرورة قيام منظمات الأمم المتحدة بواجباتها والإيفاء بالتزاماتها بشكل إيجابي وبما يسهم في إنهاء هذا الملف”.

من جانبها، استعرضت وزير الهجرة والمهجرين “المستجدات الأخيرة الخاصة بموضوع النازحين، والمعالجات التي جرى اعتمادها لضمان وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم”، مثمنةً “اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الملف والطروحات القيمة التي أبداها بهذا

الصدد” .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط