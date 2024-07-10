رسائل و برقيات متبادلة عبر عوالم الأثير : قصص قصيرة جدا

بقلم مهدي قاسم

ــ 1 ــ

حجز المكان مسبقا في الجحيم :

كتب لصديقه عبر أثير وهمي كأنما ليطمئنه :

ــ حجزتُ مكاني مسبقا في الجحيم !، لتجنب أية مفاجأة غير سارة أو مسرة ..

وأضاف قد تتساءل مستغربا لماذا ؟:

ــ لماذا ؟.. لأنني حتما سوف لا أطيق أعيش ” هناك ” تحت سقف واحد مع هؤلاء الأوباش الذين خربوا بلدي . .

***

ــ 2 ــ

تأرجح أبدي :

آبار هاويتي عميقة جدا و بلا قاع

لذا فسيان عندي تماما متى سأصل مترجحا إلى نقطة اللانهاية

سأتخيل نفسي كأنني غيمة متفردة تملصت من أسر الأفاق وانفلتت على غير هدى…

ثم……………………..

سقطت من أكمام السماء نحو أرجوحة المدار و إلى الأبد ..

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ــ 3 ــ

بريء كالرضيع :

توّسل إليه متضرعا ، مرتجفا :

ــ بالله عليك لا تجهّز عليَّ ، دعني و شأني فأنا بريء و لم افعل شيئا لا حسنة ولا سيئة ..

غير إنه أطلق عليه الرصاص قائلا بنبرة تشفِ غاضبة :

ــ لهذا السبب بالضبط ، و لأنك كنت محايدا و متفرجا على طول الخط : كأي مواطن غير مكترث بمصيره ، ولكنه ينتظر العيش الكريم بتضحية الآخرين ! ..

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ـ 4 ـــ

أنا متجسدة بكل أمهات العالم :

فرحتي كبيرة في عطيتي الوافرة لكم :

خبزا وفاكهة وخضار و ورودا ورياحين وطيورا جميلة وحيوانات اليفة

دون أن أخذ منكم أي شيء مقابل ذلك

فقط لا تفسدوا جمالي ولا تمعّنوا في تصحّر رحمي بتخريب الأرض ..

لأن فرحتي تلك هي مكافأتي مني لنفسي

أنا أمكم العظيمة مجسدة بحنان وعطايا كل أمهات الأرض .

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ــ 5 ــ

آخر إله قتيل * :

صاح الحكيم الأثيني برمثيوس مارتريكوس مأخوذا برؤيته الخارقة النفاذة بعيدا :

ـــ الويل لكم !، لقد. قتلتم الإله الوحيد المتبقي لنا !.. وقد فعلتم ذلك بحماس وتشجيع من قبل جحافل و تجمعات وثنية من رعاع ودهماء ..

وأردف بعد لحظات صمت قصيرة ، كأنما ليستجمع ما تبقى من أفكاره :

ــ فما علينا إلا أن نقوم بإحيائه مجددا ولو من خلال مخيلتنا ..

وإلا فبدونه سنبقى أيتاما و حيارى لنصبح فيما بعد همجيين ، شيئا فشيئا ، في وسط وضراوة هذه الحرية المفرطة ..

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ملحوظة : قصة ” آخر إله قتيل ” هي الأخرى من نسيج خيالي أنا وإذا تصادفت أسماء مماثلة لبعض الناس فما هي إلا من باب المصادفة البحتة !

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