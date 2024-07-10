زحف مليوني نحو كربلاء المقدسة



2024/07/10

الحلة: فاضل العلي

ميسان: سعد حسن

كركوك: نهضة علي

اعتمدت الحكومات المحليَّة في المحافظات خططاً أمنيَّة وخدميَّة وصحيَّة تستبق الزحف المليوني باتجاه محافظة كربلاء المقدّسة لإحياء عاشوراء.

محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي أوضح أنَّ هناك اجتماعات موسعة عُقدت لمدراء الوحدات الإدارية بحضور مسؤولي الأجهزة الأمنية لإعداد خطط أمنية وخدمية والقيام بجهد خدمي ابتداءً من اليوم وحتى انتهاء مراسم زيارة الأربعين. وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة شمال بابل والمسيّب والإسكندرية لمعالجة الاختناقات المرورية في حال حصولها بالتنسيق مع الحشد الشعبي وتوفير وسائل نقل الزائرين.

بدوره، قال مدير عام صحة بابل الدكتور ربيع زكي ناجي: إنَّ جميع المفارز الطبية مجهّزة وتمت تهيئتها وستنتشر على طول الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة.

وفي سياق متصل، أكدت قيادة شرطة بابل تأمين المساجد والحسينيات وحركة المعزّين والمواكب الحسينية خلال شهر محرّم الحرام مع التركيز على العشرة الأُولى منه لضمان إحياء عاشوراء بنجاح.

وفي ميسان، أعلن قائد العمليات اللواء الركن صباح العزاوي ، المباشرة بتنفيذ مفردات الخطة الأمنية المشتركة لتأمين مراسم العاشر من محرّم. وتابع أنَّ الخطة ستكون مرنة وسهلة تُنفذ بالتعاون مع أصحاب المواكب، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة لإنجاح الخطة الأمنية.

أما في كركوك، فقد أعدَّت الجهات المعنية في المحافظة خططها الخاصة بإحياء الشعائر الحسينية وحمايتها والإشراف عليها أثناء شهر محرّم الحرام. وأفاد معاون مدير الوقف الشيعي في كركوك هاشم قنبر علي بأنَّ قسم إحياء الشعائر الحسينية في المديرية أعدَّ بالتعاون مع ممثلية المواكب والشعائر الخطط الخاصة بإحياء المراسم الحسينية.

وأشار إلى أنَّ الخطة تتضمّن التنسيق مع قيادة العمليات والحشد الشعبي وعقد اجتماع لبحث النقاط المهمة لتأمين الأماكن والمساجد والحسينيات التي تقام فيها الشعائر والمواكب في يوم عاشوراء.

تحرير: علي موفق

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