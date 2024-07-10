عمليات بغداد تزيل مولدات خالف أصحابها التسعيرة الرسمية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، إزالة مولدات أهلية خالف أصحابها التسعيرة الرسمية في عدة مناطق من جانب الكرخ في العاصمة.

وذكر بيان للقيادة:

بحضور رئيس مجلس محافظة بغداد ومدير ناحية “المأمون” نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية واجب الدعم والإسناد للجان متابعة العمل بالتسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية، وذلك بألاشتراك مع مفارز من جهاز الأمن الوطني ومراكز الشرطة في أحياء (الفرات، الجهاد) ضمن جانب الكرخ، حيث تم إزالة المولدات المخالف أصحابها للتسعيرة الرسمية ضمن مناطق (حي الحسين، الرفاق، الديوان، الخارجية، المخابرات).

وهنا تنوه قيادة عمليات بغداد على أصحاب المولدات الأهلية الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة لتجنبهم المساءلة القانونية.

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