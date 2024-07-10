عندما يقول يفعل.. الكناني: تهديد الحوثي للسعودية جدي



2024-07-09

اعتبر الخبير الاستراتيجي عدنان الكناني ، الثلاثاء ، تهديد زعيم المقاومة اليمنية عبد الملك الحوثي في حال نفذت السعودية نقل البنوك من صنعاء جدي.

وقال الكناني في تصريح للوكاله ، ان ” السعودية لازالت تمثل الذراع الضارب للصهيونية بالمنطقة لاضعاف المقاومة الاسلامية في العراق وسوريا ولبنان اليمن، وبالتالي انها بين مدة واخرى تقوم باعمال تعتقد انها قد توقف عمليات المقاومة ضد الاهداف الصهيونية والامريكية، الا ان الفشل دائما ما يكون مصيرها”.

واضاف ان ” تهديد عبد الملك الحوثي في حال نفذت السعودية نقل البنوك من صنعاء جدي”، مبينا ان ” المقاومة اليمنية عندما هددت بضرب المصالح النفطية السعودية فعلت كما حصل من.

وكان زعيم المقاومة الاسلامية اليمنية عبد الملك الحوثي هدد النظام السعودي في كلمة له بمناسبة العام الهجري الجديد ، بضرب المطارات والبنوك والموانئ السعودية ، مؤكدا “على السعودي أن تدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت على مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية، وعليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ والا سنقابل كل شيء بمثله: مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء.انتهى / 25م

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