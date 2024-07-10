مجلس كركوك يعقد جلسته لتشكيل الحكومة غدا الخميس



2024-07-10

اكد القيادي في الاتحاد الوطني احمد الهركي ، الأربعاء، ان مجلس محافظة كركوك واستجابة لدعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعقد جلسته الاولى يوم غد الخميس لحسم ازمة تشكيل حكومة كركوك المحلية.

وقال الهركي في تصريح للوكاله ، إن ” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعا مجلس محافظة كركوك لعقد اجتماعه الاول يوم غد الخميس ، فيما ايدت القوى السياسية الدعوة ومنها الاتحاد الوطني الكردستاني ” .

واضاف ان ” مؤشرات ايجابية لانهاء ملف ازمة حكومة كركوك المحلية خلال اجتماع الخميس اولها توقيت دعوة السوداني والثانية اداؤ اليمين الدستوري لمحافظ كركوك راكان الجبوري والتخلي عن منصبه كمحافظ “، مبينا ان ” جميع القوى السياسية سوف يكون لها تمثيل فعلي في حكومة كركوك المقبلة”.

وكانت المجموعة العربية والحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة كركوك اكدا ، اليوم الأربعاء، حضورهما لجلسة المجلس، التي دعا لانعقادها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم غد الخميس.انتهى/ 25م

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