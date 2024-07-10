معظمهم من الرجال.. الحوادث المرورية تقتل قرابة 400 عراقي في 2024

أعلنت دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، عن نحو 400 حالة وفاة جراء الحوادث المرورية التي شهدتها البلاد خلال الاشهر الستة الماضية ومعظمهم من الرجال.

وقال مدير قسم الاموات في الدائرة، عبد الوهاب عصام، في بيان، إن “عدد الحوادث المرورية ووفقاً للاحصاءات العدلية سجلت (384) حالة وفاة من بينهم مايقارب 61 جثة من النساء والواردة من الجهات التحقيقية والقضائية توزعت بين حوادث انقلاب عجلة، وحوادث سير واصطدام”.

وبين، ان “اصابات حوادث المرور ذات خطورة كبيرة وتضاهي عمليات القتل الاخرى، اذا انها آفة تشكل هاجسا وقلقا لجميع افراد المجتمع”.

يشار الى ان مشكلة الحوادث المرورية في العراق، تعد من أبرز مسببات الخسائر البشرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، متقدمة في ضحاياها على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف بعدة أضعاف.

ويعزو مراقبون ذلك إلى تهالك الطرق وقدمها وفقر علامات التحذير، إضافة إلى عدم التزام السائقين بإجراءات السلامة على الطرق الخارجية.

وارتفع عدد الحوادث المرورية في 2023 بنسبة بسيطة عن 2022، حيث سجل العام الماضي 11552، مقارنة بـ11523 في العام الذي سبقه.

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