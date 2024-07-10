نائب: استعدنا قرابة 50 قياديا بداعش من خارج العراق



2024-07-09

اكد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، الاثنين، استعادة اكثر من 50 من عتاة الارهاب من خارج العراق.

وقال اسكندر في حديث ،ان” العراق يملك قوائم دقيقة باسماء اهم قادة تنظيم داعش الارهابي من كل الجنسيات معززة بمعلومات”، لافتا الى ان” الاجهزة الامنية نفذت عمليات نوعية خارج الحدود من خلال التنسيق ونجحت في استعادة اكثر من 50 من عتاة الارهاب”.

واضاف ان” اغلب من جرى استعادتهم هم من الطاولة السوداء في اشارة منه الى قيادات الصف الاول والثاني ضمن هيكلة داعش في عدة محافظات جميعهم تورطوا بمجازر بشعة بحق كل فئات المجتمع العراقي”.

واشار الى ان” العراق عازم على تعقب كل المطلوبين بتهم الارهاب وتقديمهم الى القضاء ليناولوا جزائهم العادل”.

يذكر ان الاف من الارهابيين هربوا بعد تحرير المدن خارج العراق خاصة سوريا لوجود نشاط لخلايا داعش في بعض المناطق”.انتهى 25 ف

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