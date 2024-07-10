وزيرة الهجرة: فرع دهوك يسجل خلال يوم واحد أكثر من (637) أسرة نازحة راغبة بالعودة

اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، ان فرع الوزارة محافظة دهوك، سجل اليوم (637) أسرة راغبة بالعودة الطوعية إلى مناطقها الأصلية، رغم الاستمرار بمنع كوادر الوزارة من الدخول الى مخيمات النازحين في دهوك وعرقلة الاجراءات على النازحين الراغبين بالعودة الطوعية عكس ما يشار ان العودة قسرية

ووجهت سيادتها، بإرسال فرق من فروع الوزارة في بغداد ونينوى والسليمانية لدعم موظفي فرع دهوك بالاستمرار اثناء أوقات الدوام منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساء، لتسجيل النازحين الراغبين بالعودة، على شكل وجبات.

وأكدت السيدة الوزيرة على استمرار التواصل مع النازحين بشكل مباشر في مكاتب الوزارة رغم صغر مكان فرع الوزارة في المحافظة، للتمكن من مساعدتهم قبل انتهاء المدة المحددة التي حددتها الحكومة (لغاية الثلاثين من تموز الجاري).

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