48 حالة تسمم من وجبات سريعة في ديالى

شهد قضاء المنصورية شمال شرقي محافظة ديالى، وقوع حالات تسمم غذائي طالت عشرات المواطنين نتيجة تناول وجبات سريعة من مطاعم محلية.

وقال رئيس المجلس البلدي السابق لقضاء المنصورية، راغب العنبكي، إن “المؤسسات الصحية في المنصورية أفادت بوجود 48 حالة تسمم غذائي منذ صباح اليوم، جميعها ناتجة عن تناول وجبات سريعة.”

وأضاف العنبكي أن “الفرق الصحية في قطاع المنصورية قامت بجهود مكثفة لمعالجة حالات التسمم، حيث تم تقديم العلاج اللازم للمصابين واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة تجاه المطاعم التي قدمت الوجبات السريعة، كما نظمت فرق الصحة جولات ميدانية لمتابعة حالة المرضى”.

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