انتقلت إلى رحمة الله تعالى في العاصمة امستردام السيده فيروز صادق فيلي (حجب صحيفة صوت العراق لمدة اسبوعا)



انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء امس الاربعاء 2024-11-13 في العاصمة امستردام فيروز صادق فيلي زوجــــة السيد انور عبد الرحمن رئيس تحرير صحيفة صوت العراق اثر مرض عُضال لم يمهلها طويلاً. والمرحومه والدة علي فيلي وهبه فيلي وهي شقيقة السيد جابر والمرحوم مظفر والسيد عادل وشقيقة امل و المرحومه نسرين وروناك وزينب.

وستقوم يوم الدفن الثلاثاء 19-11-2024 العاشره والنصف صباحا في مقبرة Westgaarde امستردام:

Herdenkingspark Westgaarde (Islamitische gedeelte), Ookmeerweg 275, 1067 SP Amsterdam

ونرجو من الحضور ان امكن ارسال ايميل او تليفون اليكم الرقم الجديد والايمل:



0031613511652

[email protected]

تنويه: يحجب صحيفة صوت العراق اسبوعا من اليوم الى يوم الاربعاء القادم 20-11-2024

نسأل الله ان يلهم اهلها و ذويه جميل الصبر والسلوان ..

اللهم اغفر لها وارحمها، وادخلها فسيح جناتك.

إنا لله وإنا إليه راجعون.



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