تعاطي المخدرات والأدمان عليها

ترجمة: هاشم كاطع لازم – أستاذ مساعد – جامعة شط العرب – البصرة

المصدر: المعهد الوطني لمكافحة المخدرات – الولايات المتحدة

يعرّف الأدمان addiction على انه أضطراب مزمن ينم عن البحث عن المخدر وأستخدامه رغم مايترتب على ذلك من نتائج وخيمة. وينظر الى مثل هذا الأضطراب بأعتباره اضطرابا دماغيا لكونه يؤدي الى تغييرات وظيفية في دوائر الدماغ المسؤولة عن المكافأة والتوتر وضبط النفس. وقد تدوم تلك التغييرات لفترات زمنية طويلة بعد توقف المرء عن تناول المخدرات. والأدمان يشبه كثيرا الأمراض الأخرى مثل مرض القلب فكلاهما يؤثران سلبيا على العمل الطبيعي والصحي لأحد أعضاء الحسم كما ان للأثنين آثارا ضارة على نحو خطير، فضلا عن أنه يمكن في الكثير من الحالات الوقاية منهما ومعالجتهما لأن تركهما دون علاج ربما يؤدي الى مواكبتهما المرء طيلة حياته وربما يؤديان الى الوفاة.

لماذا يتناول الناس المخدرات؟

يعمد الناس على وجه العموم الى تناول المخدرات لأسباب عديدة:

— الشعور بالأرتياح: يمكن للمخدرات أن تؤدي الى التسبب في مشاعر بهجة قوية، غير أن تأثيرات أخرى تعقب مثل هذه النشوة تختلف وفق نوع المخدر الذي تم تعاطيه، ففي حالة المنبهات مثل الكوكايين فان الشعور بالقوة والثقة بالذات والطاقة المتزايدة تتبع حالة شرود الذهن. وعلى نقيض ذلك فأن النشوة التي تتسبب بها مخدرات مثل الهيروين يتبعها الشعور بالأرتخاء والأرتياح.

— الشعور بتحسن الحال: يشرع بعض الناس الذين يعانون من القلق الأجتماعي والتوتر والأكتئاب بتناول المخدرات كي يعملوا على تقليل عبء القلق. ويمكن للضغوط النفسية أن تؤدي دورا رئيسيا في الشروع بتناول المخدرات دون أنقطاع، فضلا عن الأرتداد (العودة مرة أخرى الى تعاطي المخدرات) في حالة المرضى الذين يتعافون من الأدمان.

— تحسين أداء العمل: يسعى بعض الناس جاهدين لتحسين تركيزهم في المدرسة أو العمل أو تعزيز قدراتهم الرياضية. ويمكن لمثل هذه الأمور أن تساهم في محاولة أولئك الأشخاص تعاطي المخدرات أو المضي في تناولها كما هو الحال في المنبهات أو الكوكايين.

— الفضول والضغط الأجتماعي: في ظل هذا الوضع يلاحظ أن المراهقين على وجه الخصوص معرضين للمخاطر لأن ضغوط نظرائهم ربما تكون قوية للغاية، ففترة المراهقة تتسم بكونها تطورية تتجلى فيها عوامل خطر مثل النظراء الذين يتعاطون المخدرات الأمر الذي ربما يؤدي الى تناول المخدرات من جانبهم.

ماالمشكلة في تناول المخدرات؟

حين يتناول الناس المخدر للمرة الأولى فأنهم ربما يشعرون مايبدو أنه تاثيرات أيحابية وربما يتبادر الى اذهانهم أمكانية السيطرة على تناوله. غير ان المخدرات سرعان ماتهيمن على حياة المرء، فبمرور الوقت ومواصلة تعاطي المخدر فأن النشاطات المبهجة الأخرى تصبح اقل أثارة للبهجة وعندها يتعين على المتعاطي أن يأخذ المخدرات حتى يشعر أنه (طبيعي) ليس ألا! وسوف يمر مثل هؤلاء المتعاطين بأوقات عصيبة في مساعيهم للسيطرة على حاجتهم لتعاطي المخدرات وأن تسبب ذلك في الكثير من المشاكل لأنفسهم ولأحبائهم. وربما يشعر بعض الناس بالحاجة لتناول المزيد من المخدر أو زيادة تناوله حتى في المراحل المبكرة من تعاطي المخدر ، وهذه هي علامات الأدمان.

تجدر الأشارة أن الأعتدال النسبي في تناول المخدرات يحمل معه العديد من المخاطر، وماعليك الا أن تتخيل كيف يتحول الشخص السكير الى أنسان ثمل للغاية ويقود السيارة فتتحول المتعة التي يشعر بها الى مأساة تؤثر على حياة العديد من الناس، كما أن تناول المخدر بشكل عرضي يمكن أن يؤدي الى نتائج كارثية.

هل يختار الناس الأدمان على المخدرات؟

لاريب أن القرار الأول لتناول المخدرات أمرأختياري الى حد بعيد، لكن مواصلة تناول المخدر يضعف كثيرا من قرة الشخص على السيطرة الذاتية على الأمر، وهذه علامة من علامات الأمان. وقد بينت الدراسات التي تناولت المدمنين حصول تغييرات في مناطق الدماغ المسؤولة مباشرة عن أصدار الأحكام وأتخاذ القرارات والتعلم والذاكرة والتحكم في السلوك. ومثل هذه التغييرات تساعدنا على توضيح مايمثله الأدمان من مخاطر.

لماذا يصاب بعض الناس بالأدمان؟

يختلف الأدمان من شخص لآخر مثلما هو الحال في الأمراض والأضطرابات، ولايوجد ثمة عامل واحد يقرر أدمان الشخص على المخدرات. الأمر اذن يعتمد على عوامل المخاطر التي يتعرض لها الشخص، على وجه العموم، مما يعزز كثيرا من فرصة تناول المخدرات ومن ثم الأدمان عليها. غير ان العوامل الأحترازية من ناحية أخرى تقلل من مثل هذه المخاطر على الشخص. أن عوامل الخطورة أو العوامل الأحترازية تعزى الى أمرين: بيولوجية وبيئية.

العوامل البيولوجية التي تزيد من خطر الأدمان

العوامل البيولوجية التي تدفع الشخص باتجاه الأدمان تشمل الجينات (العوامل الوراثية) ومرحلة تطور الحالة وتشمل جنس المرء (الذكورة والأنوثة) وكذلك الصفة العرقية أو الأثنية. ويقدر العلماء أن الجينات، التي تشمل تأثيرات العوامل البيئية على القدرة الجينية النسبية للمرء، والتي تدعى ب (مبحث التكون العارضي اللابنيوي) epigenetics تكوّن مابين 40% و 60% من مخاطر أقدام الشخص على الأدمان. ثم أن المراهقين والأشخاص المصابين بأضطرابات عقلية معرضين كثيرا لخطر تناول المخدرات والأدمان عليها قياسا بالآخرين.

العوامل البيئية التي تزيد من خطر الأدمان

العوامل البيئية تتعلق بالعائلة والمدرسة والجوار. وفي أدناه العوامل التي يمكن أن تزيد من مخاطر الأدمان:

— البيت والعائلة: تمثل البيئة العائلية، خاصة أثناء الطفولة، عاملا مهما للغاية، فأولياء الأمور والأخوة الأكثر سنا الذين يتناولون المخدرات أو يفرطون في تناول الكحول أو أولئك الذين يرتكبون المخالفات القانونية من المحتمل أن يزيدوا من مخاطر الأدمان على الأطفال مستقبلا.

— الأقران والمدرسة: الأصدقاء والأقران الآخرين يمكن أن يتركوا آثارا بالغة الخطورة أثناء مرحلة المراهقة.ثم أن المراهقين الذين يتعاطون المخدرات يمكن أن يحملوا أولئك الأشخاص غير المعرضين لعوامل الخطر على تجربة المخدرات للمرة الأولى. عليه فأن التعرض للمتاعب في المدرسة أو عدم امتلاك المهارات الأجتماعية المناسبة يمكن أن تعزز من المخاطر التي تواجه الطفل الأمر الذي يعرضه لخطر تناول المخدرات أو الأدمان عليها.

ماالعوامل الأخرى التي تزيد من خطر الأدمان؟

— التعاطي المبكر: تظهر نتائج البحوث العلمية أن تناول المخدرات في مرحلة عمرية مبكرة لابد أن يؤدي الى مشاكل خطيرة رغم أن تعاطي المخدرات في أي عمر يمكن ان يؤدي الى الأمان. وربما يعزى ذلك الى التاثير المضر للمخدرات على الدماغ المتنامي. وربما ينشا ذلك من خليط من عوامل المخاطر الأجتماعية والبيولوجية المبكرة والتي تشمل الأفتقار الى الأستقرار العائلي أو التعرض الى الأعتداءات الجسدية أو الجنسية أو الجينات أو المرض العقلي. مع كل ذلك يظل التعاطي المبكر مؤشرا قويا يمهد لمشاكل قادمة ومنها الأدمان.

كيفية تعاطي المخدر

أن تدخين مخدر ما أو زرقه في الوريد يزيد من أمكانية حصول الأدمان، فالمخدرات بهذه الكيفية تدخل الدماغ في غضون ثوان وينتج عنها فورة قوية من الشعور بالأرتياح والبهجة، غير أن مثل هذه النشوة القوية يمكن ان تتلاشى في غضون دقائق. ويرى العلماء أن مثل هذا التباين القوي يدفع بعض الناس الى استخدام المخدرات على نحو متكرر لأستعادة حالة الأبتهاج المتلاشي.

الدماغ يواصل تطوره ويخضع لتغييرات هائلة خلال فترة المراهقة

تواصل قشرة الدماغ القريبة من مقدمة الجبهة cortex ، التي تمثل جزء الدماغ الذي يمكّن الناس من تقييم المواقف وأتخاذ القرارات المستنيرة والتحكم بالعواطف والرغبات، النمو خلال فترة المراهقة. ولأن هذا الجزء من الدماغ يظل فاعلا أثناء المراهقة فأنه يمثل خطرا على المراهقين لأنهم ربما يعمدون ألى تجربة المخدرات أو مواصلة تعاطيها، كما أن تناول المخدرات أثناء هذه الفترة ربما يؤدي الى حصول تغييرات للدماغ تترتب عليها تداعيات وخيمة ومستديمة.

http://nida.nih.gov/publications/drugs-brains-behavior-secience-addiction/drug-misuse-addiction

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