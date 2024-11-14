عزاء في وقت عصيب : قصة قصيرة

بقلم مهدي قاسم

كان الحراس يجرجرون المحكوم بالإعدام نحو حافة الجدار ، حيث انتصب عمود الذي أوُجد هناك لهذه الغاية تحديدا ، و في مقابل العمود تراصفت فصيلة الإعدام باصطفاف رشيق و استعداد احترافي دقيق ، بفوهات بنادقهم المتأهبة المسددة جيدا نحو العمود بعزيمة حاسمة ..

كان المحكوم المُدان يرتجف هلعا و برعب عاصف مزلزل في جميع أركان قلبه المختض ، حتى يكاد إن ينهار أرضا ..

فجأة من مكان ما ، انبثق رجل مسّن ، تبدو عليه هيئة ناسك جوّال مع لحية بيضاء وامضة بنور روحه ، تحاذي صدره تماما ، و إذا به تقدم نحو المحكوم بأسارير وجهه المشرقة البشوشة قائلا بلطف ودود :

ــــ يا أبني العزيز ، علينا أن نتحمل مغبة أفعالنا واختياراتنا ، حسب مدونات سجل قدرنا و مصيرنا المفجع أصلا ، ففي النهاية نحن جميعا محكومين بالإعدام مسبقا ، أعني موتا حتميا ، و لكن في أوقات مختلفة و مؤجلة ، تُنفّذ في لحظتها المناسبة أو المقررة .. إذن فإن خوفنا نابع من طبيعة الوقت ، و ليس من جوهر حكم الموت الحتمي نفسه ..هذا كلما هنالك .. فأهدأ و واجه مصيرك بشجاعة رجل شديد بأس لا ينبغي أن يخشى من شيء حتمية الوقوع في كل الأحوال ..طالما ستُعدم الآن أو بعد أي وقت آخر .. ..

بينما أخذ المحكوم ، بعد هذا الكلام المُواسي ، يهدأ شيئا فشيئا ، مع بقايا الهلع لا زالت مرتسمة على ملامح وجهه ، علُت فجأة جلبة بين الحراس ، مع صوت ارتطام جسم ما على الأرض ، فصاح أحدهم بصوت جهوري قلق ومضطرب :

ــــ إن رئيس الفصيلة قد فقد وعيه و سقط مرتطما بالأرض جثة خامدة ، إذ ولا من إشارة حياة نابضة في قلبه الهامد ، بعد جسّ نبضه مرارا .. هلموا بنا لنرجع إلى ثكنتنا في انتظار أوامر جديدة ..

آنذاك أخذت معالم الهدوء و الاطمئنان تكتسي وجه المحكوم بالإعدام ، وفي أثناء فك وثاقه و سوقه نحو العربة المخصصة ، خطر على باله الناسك الجوّال ،فأخذ يجول بنظره حواليه ، ليشكره ولو بهمسة خافتة ، ولكنه لم يجد له إثرا و كأن الناسك المسن قد تحول إلى غيمة بيضاء مختفية أو نسمة بين الهواء ، و على طول امتداد الأفق البعيد ..

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