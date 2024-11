لا تظلموا أرجوحة محمد خضير

ا. د. كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات والترجمة- كلية الآداب- جامعة البصرة

[email protected]

المقالة الحالية هي من مقالات كتابي الموسوم “مقالات في الترجمة/ ج 4” عن مؤسسة ابجد للترجمة والنشر 2024

تناهى إلى سمعي قبل أيام قلائل قيام وزارة التربية بإيقاف تدريس قصة “الأرجوحة” للقاص المبدع محمد خضير المعتمدة في كتاب اللغة الإنكليزية المقرر على طلبة الصف السادس الإعدادي، والقصة هي إحدى قصتين اثنتين ضمن المكون الأدبي للكتاب، والقصة الثانية هي قصة “الكناري” لصاحبتها الكاتبة الإنكليزية كاثرن مانسفيلد. وأخذتني الحمية على الأدب العراقي الذي كثيرا ما يطالبنا الأدباء والكتاب بترجمته وتقديمه للآخر وعلى عراقية محمد خضير و”بصراويته” وعلى الترجمة كوني مختصا بالترجمة فناشدت معالي وزير التربية مطالبا إياه بالعدول عن القرار. وحين نشرت مناشدتي على حساباتي في الفيسبوك والتكتكوك والأنستا كان الكثير منها موافقا لرأيي-وخصوصا مدرسو مادة اللغة الإنكليزية والطلبة الذين درسوا القصة- ماعدا اثنين أو ثلاثة توافقوا مع قرار الوزارة بداعي أن القصة تدعو إلى التطبيع مع “اسرائيل”. استغربت الأمر كثيرا لأن التطبيع مع الكيان الغاصب كمفهوم ظهر وساد في السبعينات وتكلل بالاتفاقية المصرية “الإسرائيلية” المسماة باتفاقية كامب ديفيد في 1979 بينما نشر محمد خضير قصته في 1969. وقدر تعلق الأمر بالأرجوحة، احتوى هذا الجزء من المكون الأدبي على نبذة من حياة القاص وتقديم للقصة وترجمة مجتزأة للقصة وتمارين. ووجدت بعد هذه الإثارة ان من الضروري أن أقوم بدراسة قصة محمد خضير الأصلية ومقارنتها بقصة الكتاب المنهجي المترجمة لأقع على الحقيقة. وسأتناول في الآتي من مقالتي كل جزء من الأجزاء الآنفة الذكر مع التعليق عليه ثم أعرض ترجمتي لقصة الكتاب المنهجي والقصة الأصلية بقلم الكاتب محمد خضير اتماما للفائدة المرجوة:

1- نبذة عن حياة المؤلف: كتبت النبذة عن حياة المؤلف على النحو الآتي:

محمد خضير كاتب عراقي ولد في مدينة البصرة في العام 1942، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والاعدادية فيها. التحق بدار المعلمين العالية (والصحيح الابتدائية- كاظم خلف العلي) وأنهى دراسته فيها العام 1961. قام بالتدريس في مدارس الديوانية والناصرية والبصرة لثلاثين عاما. وظهرت اولى قصصه في مجلة “الأديب العراقي” في 1962.

ترجمت قصصه إلى الروسية والإنكليزية ونال العديد من الجوائز ومنها جائزة سلطان العويس في 2004 بالإمارات العربية المتحدة وجائزة القلم الذهبي من الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق في 2008.

حاز محمد خضير على الشهرة في الشرق الأوسط بعد نشر قصتيه “الأرجوحة” و”تقاسيم على وتر الربابة” في مجلة بيروت للآداب. وتتضمن افضل اعماله “المملكة السوداء” و “في درجة 45 مئوي” و”رؤيا خريف” و”حدائق الوجوه” و”تحنيط” وروايته “بصرياثا”.

التعليق: واضح أن النبذة لا تشير ولا تلمح من طرف خفي لا من قريب ولا من بعيد إلى أية اهتمامات للكاتب بالشأن السياسي بصورة عامة أو بالتطبيع بصورة خاصة.

2- القصة الأصلية والقصة المترجمة: قدمت هذا الجزء على الجزء الثاني المتعلق بالقصة ألا وهو التقديم للقصة لأنني كما أرى أن اصل المشكلة تتعلق بالجزء الثاني (تقديم القصة) وليس في القصة ذاتها سواء في نسختها الأصلية أو المترجمة. ببساطة شديدة، تدور القصة الأصلية عن جندي (واسمه ستار) يحاول ابلاغ عائلة صديقه الجندي (علي قاسم) بخبر استشهاد ابنهم في المعركة (يمكن أن تكون أية معركة وأية حرب لأن الكاتب لم يسمها في القصة وانما تسمية الحرب جاءت في مقدمة القصة التي كتبتها شركة غارنيت المؤلفة للكتاب المنهجي). يأخذنا الكاتب في وصفه الآسر للجندي ستار وهو يتهادى على دراجته الهوائية بين ممرات الأشجار والنخيل والحشائش والأنهار في احدى قرى الجنوب ليصل أخيرا إلى بيت صديقه حيث يلتقي بأم علي، المتلفعة بالسواد مسبقا، وبحليمة ابنت صديقه. وأما والد علي وزوجة علي فقد خرجا من اجل تكريب النخيل. يجري اللقاء بين حليمة وستار بصورة وديعة مثل وداعة اسراب الحمام التي يحتفظ بها علي اعلى البيت. وإذ يفشل ستار في ابلاغ حليمة (وباقي أفراد العائلة) بخبر الاستشهاد، فإنه يقضي معها شطرا من الوقت بهزها على الأرجوحة ويبلغها أن ابيها كالدخان وانها ستكون قادرة على أن تراه كلما اغمضت عينيها. وحين يسألها ستار عن ابيها بعد أن فتحت عينيها، ترد حليمة بالقول “لست ادري. لقد ذهب. غاص في النهر” لينهي محمد خضير قصته بجملته “ولم يلبثا هما كذلك، أن غاصا في النهر”. هذه بمنتهى البساطة قصة محمد خضير التي وردت فيها كلمة الحرب مرتان، الأولى حين يقول ستار لأم علي “أتعرفين يا أمي؟ أنا هنا كما لو كنتُ إياه. ولكنها أيام الحرب” والثانية حين تقول الجدة أن جد حليمة كان جنديا حارب في الحرب العظمى الأولى. وخلاصة القول أن القصة قصة احاسيس ومشاعر من الدرجة الأولى وليس قصة حرب مثل قصص اريش ماريا ريمارك الألماني مثلا. واما الترجمة فهي ترجمة بتصرف كبير اختزل فيها مؤلفو دار النشر (غارنت) كل صفحات الوصف الجميل الذي ابدعه محمد خضير في قصته ليحولوها إلى حوار طويل بين ستار وحليمة وجدتها، ربما لأغراض تعليمية لتسهيل الأمور على الطلبة. وعند سؤالي للكاتب محمد خضير عن رأيه بقصة الكتاب المنهجي وقربها أو بعدها من القصة الأصلية بعد ان قمت بترجمتها له كتب لي مجيبا بانها تكاد تكون قريبة وأمينة.

3- تقديم القصة:

“تعد قصة الأرجوحة واحدة من أفضل القصص الآتي كتبت عن الحرب. كتب محمد خضير هذه القصة القصيرة بعد حرب صيف 1967 مع اسرائيل . وكتب خضير لاحقا “كنت في الخامسة والعشرين عندما كتبت الأرجوحة. في الحقيقة وجدت من الصعب جدا أن اسيطر على المشاعر الشخصية التي تعتمل داخل شاب له تجربة غير ناضجة في السياسة والحرب. ومع ذلك، كنت واعيا بظروف كتابة القصص.

تمثل قصة الأرجوحة إدانة شديدة للحرب أينما كانت، وهي دعوة مخلصة للحفاظ على الحياة العائلية وجعل الطفولة آمنة وحب بعضنا الآخر. تدور القصة حول جندي، اسمه ستار، عاد للتو من جحيم الحرب حاملا معه رسالة لعائلة صديقه. لقد قتل صديقه، علي، في المعركة تاركا وراءه أمه وزوجته وابنته الصغيرة حليمة.

وفي القصة، يمضي حوار لا يمكن وصفه بين ستار والطفلة الصغيرة وهو يهزها في ارجوحتها. يحاول ستار أن يقنع الطفلة أن ابيها مثل الدخان وانها لا يمكن أن تراه إلا حين تغلق عينيها. ولا يجد ستار طريقة لإبلاغ الطفلة الصغيرة وعائلتها أن صديقه علي قد تركهم للأبد، بالرغم من أنه تركهم بنحو مشرف.

تؤكد القصة على أن الحرب تدمر كل شيء، وأنها لا تفضي إلا إلى الموت والحرمان والدمار”.

التعليق: بعد مراجعتي لقصة الكاتب محمد خضير في كتاب اللغة الإنكليزية، وجدت ان أس المشكلة وسببها الجوهري يكمن في تقديم القصة اعلاه وهو تقديم لا ينتمي للقصة نفسها. من المؤكد أن مقدمة القصة هذه كتبها مؤلفو الكتاب المنهجي (الشركة الأجنبية غارنت) ولم يكتبها القاص محمد خضير، والاستنتاجات التي خلصوا لها ووصفهم للقصة بأنها تمثل إدانة شديدة للحرب وأن الحرب تدمر كل شيء ولا تفضي إلا إلى الموت والدمار والحرمان هو وصفهم الخاص ولهم الحرية في ذلك الاستنتاج والوصف ونتفق معهم بوصفهم هذا بصفتنا شعب عانى من ويلات الحروب بكل تفاصيلها، لكننا نختلف معهم في أن ليس لهم الحرية ولا الحق في فرض موقفهم هذا الذي أوضحوه واكدوا على أنه يخص حرب العام 1967 على طلبة بلد يؤمن أن الحرب مع “اسرائيل” حرب مقدسة مهما بلغت تكاليفها وخساراتها طالما أن العدو مستمر في القتل والتدمير والتهجير وان هذا العدو لم يسلم بحقوقنا المغتصبة في فلسطين ولم يجنح جنوحا حقيقيا للسلم لنجنح له بدورنا مثلما يأمرنا الله في محكم كتابه ” وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، الأنفال/61″.

وعند استفساري من الأستاذ محمد خضير عن جزئية القصة الأصلية والقصة المترجمة، اجابني كاتبا بالنص “تحياتي دكتور. ترجمة نص القصة والحوار تكاد تكون قريبة وأمينة. لكن الخلاف حول طريقة تقديمها المتضمن إدانة للحرب وضرورة الحفاظ على وحدة الأسرة والتعاطف مع أفرادها والتضامن مع الطفولة التي تهددها الحرب، وكون هذا هدف القصة الاول. ويبدو ان عبارة (أن يحب أحدنا الآخر) قد فهمت فهما خاطئا. فهي يجب أنتعني ان يحب أحد أفراد الأسرة الآخر، وليس حب العدو. وهذا من غير الممكن أو المقبول طبعا. فالحب والتعاطف يخص أفراد الأسرة والإخلاص للصداقة بين الجندي الزائر وأسرة صديقه المستشهد في الحرب. وهذه هي المشكلة”.

وأضاف الكاتب محمد خضير قائلا “بالنسبة للحوار المطول في نهاية القصة، الوارد في المنهج، والمترجم في مقالتك، فقد جاء ليراعي المستوى العقلي والنفسي للطفلة، كما يقتضي الحال في موقف يتطلب إقناع طفلة صغيرة بموت ابيها، ولا توجد إيحاءات رمزية بعيدة من ورائه. كما لا توحي فكرة القصة بأكثر مما يتطلب الجانب الفني لكتابتها. ولقد حدثتك أمس في الاتصال الهاتفي عن مبدأ همنغواي حول (جبل الجليد) الذي يعتبر من مبادئ كتابة القصة المهمة. فأسلوب همنغواي يعتمد على إظهار جزء صغير من القصد أو المعنى بينما يترك للقارئ مهمة اكتشاف الجزء الغاطس وهو الكبير، من خلال تقنية الحوار”.

ويكمل خضير حديثه بالإشارة إلى تلقي القصة لدى القراء قائلا ” يبدو ان ادراك هذه المقاصد قد غمض على بعض القراء ومنهم طلبتنا الاعزاء في الاعداديات ذوو الخبرات القرائية المحدودة، وعلى بعض المدرسين الذي انصب همهم على التلقين وتقديم أنماط تقليدية من الاختبارات التي صعبت مهمة التلقي عند طلبتهم وصدتهم عن تذوق النسيج المتداخل لمعاني القصة بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك حينما فسروها تفسيرا خاطئا وتعمديا. وفي مثل هذه الحال فالمؤلف لم يؤلف قصته لتقرأها فئة دون اخرى، فهي نص موجه لقراء من مستويات عدة، وتحتوي على إمكانات خصبة للترجمة والانتقال من بيئة إلى أخرى غير بيئتها الأصلية”.

وخلاصة رأيي الشخصي أنه يجب الاستمرار في تدريس القصة لقيمتها الفنية العالية ولمكانة كاتبها الأستاذ محمد خضير على المستوى المحلي والعربي والعالمي لكن بشرط كتابة مقدمة مختلفة عن المقدمة التي كتبتها شركة غارنيت، كما انني اؤمن إيمانا قاطعا ان استبدال المنهج الحالي للغة الإنكليزية بمجموعة من القصص لقصاصين عراقيين وعرب واجانب مع اسئلة للتقييم الأدبي أو اسئلة استيعاب في نهاية كل قصة سيكون أكثر أثرا في تعليم طلبتنا للغة الإنكليزية بسبب جاذبية النصوص الأدبية للطلبة وتفوقهم فيها على حساب مواد اللغة وفقراتها من صوت وقواعد وصرف ودلالة وهذا متحصل من خبرتي التدريسية الطويلة في قسمي اللغة الإنكليزية والترجمة.

4- تمارين القصة:

1- اعط معاني الكلمات والتعابير التي تحتها خط

• He vanished. Every time you open your eyes, he vanishes.(vanished)

• The swing is a sever condemnation of war wherever it happens. (condemnation)

• It is a sincere invitation to sustain family life, to make childhood secure and to love one another.(sustain)

• An indescribable dialogue goes on between Sattar and the little girl while he sways her in the swing. (sways)

التعليق: الجملتان اللتان ربما تثيران حفيظة القارئ بشأن التطبيع هما الجملتان الثانية (إنها ادانة شديدة للحرب اينما تحدث) و الثالثة (انها دعوة مخلصة للحفاظ على الحياة العائلية ولجعل الطفولة آمنة وحب بعضنا الآخر) لم تردا في نص القصة المترجم بل في التقديم الذي كتبه مؤلفو كتاب اللغة الإنكليزية للقصة.

2- اكمل الجمل الآتية بالمعلومات من النص:

• Sattar came to his friend’s house to……………………………………..

• In 1967, ………………………………………………………………

• Sattar and Haleema ate……………………………… before lunch.

التعليق: ليس فيما يخص جمل هذا التمرين ما يثير الحفيظة، وحتى الجملة الثانية المطلوب اكمالها يمكن ان تكمل بطريقة حيادية جدا فنقول، كما في أدناه، بعد وضع “اسرائيل” بين علامتي تنصيص دلالة على عدم الاعتراف بالكيان الغاصب بكونه دولة مثل سائر الدول:

In 1967, a war broke out with “Israel”.

3- ناقش الكيفية التي حاول بها الزائر ايصال رسالته؟

التعليق: السؤال عادي تماما وليس فيه ما يثير الحفيظة.

4- ما الدروس الأخلاقية التي يحاول الكاتب تقديمها في الأرجوحة؟

التعليق: يمكن ايجاز الدروس الأخلاقية التي يحاول الكاتب تقديمها في القصة بالتأكيد على قيم التضحية والصداقة والتضامن الأسري والتنبيه إلى جمال الطبيعة خاصة في بيئة الجنوب حيث ينمو النخيل ويحل الهدوء وسكينة النفس.

وربما كانت هذه أهم معاني الغاطس من بناء القصة، وان كان ظاهرها الحرب بين العرب و”اسرائيل”، أو ان المعاني فيها كاللحمة والسداة في حياكة النسيج، تشتبك في خيوطها المعاني الأخلاقية الثابتة والمعاني السياسية المتغيرة. ان بناء الأرجوحة كاللوحة الملونة التي تختلط فيها الألوان الحارة والباردة.

ترجمة قصة الأرجوحة كما وردت في كتاب اللغة الإنكليزية للسادس الإعدادي:

“وأما بالنسبة لأخبار أبيك، عليك أن تنتظري حتى يكون هنا في اجازة” قالت جدة حليمة.

“يا لها من اخبار! اخبار عظيمة يا حليمة” قال الزائر

وسمع حليمة تقول “لقد تباطأت الأرجوحة. هزني الآن”. خرج من ظل الشجرة وكان وجهه مبللا.

“هل احمرت عيناك؟” سألت حليمة

“لا، فذلك يحدث لمن يسبح” قال، وقالت حليمة “لا، لم تحمر عينا أبي يوما”.

وضع الزائر يديه على طرفي حمالة الأرجوحة ودفعها بقوة للأعلى. ولم يستطع أن يرى حليمة بسبب الشمس. وعندما هبطت الأرجوحة، قام باحتضانها موقفا حركتها. وقال لحليمة “كيف تشعرين الآن؟”.

“لماذا أوقفتها؟ كانت دفعة جيدة لم يهزني أحد مثلها من قبل” قالت.

وغابت في الشمس مرة ثانية، وكان رأسها يستند إلى الذراع الممدودة، وكان رأسها مستقيما وعيناها مغلقتين. وقالت: “استطيع أن ارى ابي، يؤرجحني وأنا في حضنه. لكنه لا يتكلم فهو كالأخرس. لقد حلق شعر رأسه مثلك. انه لم يعرفني ولم يكلمني وكأنني غريبة عليه”. ثم فتحت عينيها وقالت : “أين ذهب، لقد كان معي هنا مباشرة، يؤرجحني؟”

“لقد اختفى. انه يختفي في كل مرة تفتحين فيها عينيك” قال الزائر.

“إلى أين اختفى؟” سأل الفتاة ثانية.

لنبحث عنه يا حليمة. هل تسلق النخلة؟ حسنا، أنا اظن أنه لم يفعل وإلا كنا قد رأيناه. هل غاص في الماء؟ لا، لو أنه ظل تحت الماء طويلا لكان قد غرق. “اوه، هل تعرفين أين ذهب؟ انه في تلك الحقيبة….هل ترينها يا حليمة.

“أية حقيبة؟” سألت الفتاة.

“تلك الحقيبة، على الضفة الأخرى من النهر. المعلقة على الدراجة” قال.

“تلك الحقيبة الصغيرة، كيف لجسمه أن يكون فيها؟” تعجبت الفتاة الصغيرة.

“حسنا، انه مثل الدخان، تذكري دوما يا حليمة أنه كالدخان”.

“لم أره جيدا، كنت اجلس في حضنه” قالت الفتاة الصغيرة.

وقاطعها الزائر قائلا: هل تريدينني أن أجلس معك في الأرجوحة؟ أوقف الحبال ورفعها ووضعها في حضنه وهو يجلس في الأرجوحة. وكان يهز الأرجوحة بقدميه حينما جاءت جدة حليمة برغيف خبز في يديها.

“الم تجوعي بعد؟ كلي هذا الرغيف بينما ننتظر جدك من اجل طعام الغداء معا. سأقوم بإطعام الحمام.

قسمت حليمة رغيف الخبز بينهما. وطلبا منها أن تهزهما قبل أن تذهب إلى سطح الدار. “أأستطيع أن اهزكما؟” قالت الجدة قبل أن تذهب.

تحركت حبال الأرجوحة قليلا فقليلا، ثم تحركت الأرجوحة أسرع وأسرع حتى لم تعد ترى ضمن ظل الشجرة. لقد طارت فوق مجرى النهر بينما كانت الجدة تختفي خلف السقيفة.

“اتكئي إلى صدري يا حليمة واغمضي عينيك” قال الزائر.

“لكن ملابسك مبللة” قالت حليمة.

“لم أجفف جسدي جيدا” أجاب

“أ تحب البمبر؟”سألت الفتاة

“نعم، اشتهي ان آكل بعضا منه” اجاب

“انا لا احبه…..ما اسمك” اضافت الفتاة

“ستار” اجاب الزائر

“اسمك يشبه اسم ابن المختار. نحن نلعب خلف المغسل ويريد أن ندخله ”

“هل تقصدين مغسل الموتى؟” سألها

“نعم، أرني أبي الآن؟”

“استطيع أن اراه يخرج من الحقيبة متجها نحونا. بلا دون رأس ولا يدين ولا رجلين ومن دون ثياب. كالدخان بالضبط” أضاف الزائر.

“نعم. نعم” قالت مغمغمة.

“دعيه يقترب. تظاهري بالنوم. لا تفزعيه فهو لا يحب غير النيام كالموتى” قال الزائر.

“هل نمت يا حليمة؟” قال ستار بعد برهة.

“لقد خرج من الحقيبة كالدخان ولم يفه بكلمة على الأطلاق” قالت حليمة.

“وأين هو الآن؟” سألها.

“لست أدري. لقد ذهب. غاص في النهر”.

الأرجوحة

على جادّة السكون المظللة بمراوح السَّعف، كان فتى حليقُ الرأس يتحرك فوق درّاجته الخفيفة، كالنائم، بين جدول واطئ مُزبِد برغوةٍ خضراء، إلى اليسار، وجدار واطئ من الطين المتهدم إلى اليمين. تبدأ من حافة الجدول المعشب أرضٌ تبعثرت فيها جذوع النخيل وأعشاب السُّوس والحلفاء المتوحشة، كما كان جدار الطين يحجز أرضاً منخفضة، تتجاور فيها الجداول وتغطّيها الأعشاب الدقيقة المزهرة والأشجار البرية وأشجار الرمان وعرائش الكروم المتسلّقة على الجذوع. تنغمر الجادة بشمس قوية، في حين يحلّ فيءٌ ساخن فوق أعشاب غابة النخيل وجاداتها الضيقة. وكالنائم، كان الفتى لا يسمع صوتاً حتى لعجلتي دراجته وهما تدوران على غبار الجادة الناعم، ولكنه يشمّ روائح أزهار الدّفلى والأزهار البرية في المنخفض النباتي أسفل جدار الطين وخلف الجدول المزبِد. ومن كسرات الجدار كانت تخطف بصرَه المبهور بأشعة الشمس خلل السّعف أزهارُ الرمان الحُمر المختبئة في كثافة الظلّ، وحركةُ الأجنحة الرمادية لطيور (الفاخت)، غير أنّ أزهار الدّفلى في أغصانها المتدلية في الجدول الواطئ ترتسم في الماء بين ظلّ السّعف كنقوش في ثوب مخطَّط. وفي منطقة فيء غزير، كانت فروع شجرة تُوتٍ ضخمة تجتاز الجدار حتى منتصف الجادة. استند الفتى بقدمه إلى الجدار، بعد أن أوقف حركة الدرّاجة، وأخذ يلتهم ثمار التوت السُّود. ثم ترجّل عن درّاجته وأسندها للجدار، وانحدر على ضفة الأعشاب الزاحفة ليغسل أصابعه الدبقة في ماء الجدول، ثم شرب وبلّل رأسه الحليق، مغترفاً الماء براحتيه المكوّرتين. أنصت لأقدام خافتة، وظهرَ ثلاثة كلاب دخلت من ثقب في الجدار للأرض المنخفضة.

وثانيةً حلّ في رأسه ذلك الغفو المريح حين امتطى درّاجته، وتشرّب بالسكون ذي الرائحة الساخنة، ومن بين جفنيه راقبَ انفصال أجزاء درّاجته على التراب، وكانت العجلتان الخفيفتان تتسلقان الجدار بظلّيهما، وتتعثّران في حُفَرهِ وثقوبه، ثم تطفوان في السكون بتوازن. وأصبح الفتى يتحرك على قمم النخيل، منهمكاً في غفوهِ بمراقبة الحيوات المتحفزة في منخفض الأعشاب: كُراتِ نبات (الخرنوب) اليابسة، أثمار الأعذاق غير الناضجة، أسماك الجداول، ثم الحياة الأكثر غموضاً وتحفّزاً في الحقيبة المعلّقة بالمقود. فجأة حدثَ هجوم الحيوات المختبئة، وكادت تُلقي بالفتى في الجدول أسفل الجادة ـ انتهى جدار الطين واعترضته أسلاك شائكة، وباب نصف مفتوح، مثبّت بين الأسلاك.

ترجّل وقادَ درّاجته عبر الباب المثبت بين وتَدَين، وسار في جادّة ضيقة زحفت عليها الأدغال الكالحة. بين جذوع النخيل المزروعة في صفوف منتظمة، طفحت الجداولُ القصيرة المسدودة بماءٍ أخضر فاقع، وبأوراق الأشجار، وبفيض السماء المنعكسة خلال السّعف. ثم دخل سقيفة من أشجار الكروم لم يكتمل نضج عناقيدها الكثيرة، وخرج منها إلى شاطئ نهرٍ غير واسع، سريع المجرى، حيث لمح ناراً تلتهب في تنّور على الضفة المقابلة وتنعكس في الماء ببقعة ثابتة. وبين الخضرة الواطئة، قامت غرفتان من الطين، وسقيفة من القصب، كأنّها استُخرِجت من قاع النهر وبُنِيت على ضفته المقابلة، إلى جانب شجرة سِدْرٍ عظيمة الجذع.

سحب دراجته نحو البيت، وظهرت امرأة ملفوفة بالسّواد من خلف التنور الملتهب. صاح الفتى الحليق، عبر النهر:

ـ يا أمّي، ألديكِ ولدٌ في الجيش؟

ـ نعم. ابني عليّ.

ـ علي قاسم؟

ـ نعم هو. أتعرفه؟

مسحَ الفتى رأسه ونظر إلى الحقيبة المعلّقة بمقود الدراجة:

ـ أنا قادم من هناك. إنّه صديقي، أنا وهو في الوحدة نفسها.

ـ كيف حاله؟ مرّت مدّة طويلة من دون أن يكتب لنا رسالة. كيف هو؟

هتف الجنديّ:

ـ يا أمّي. سأخبركِ بكلّ شيء. سأخبرك..

التفت إلى الحقيبة المعلّقة في المقود، وتطلّع حوله، وارتفع بصره من مجرى النهر إلى وجه المرأة الملوَّح باللهب.

قالت المرأة الملفوفة بالسواد:

ـ أهذه حقيبته؟

ـ لا.. هذه حقيبتي.

ـ كانت لديه حقيبة مثلها.. كيف هو؟

ـ بخير. يبعث بسلامهِ إليكم.. ولطفلته حليمة.

ارتفع دخان خفيف، أعقب ألسنة لهب التنور، ومن زاوية الغرفتين خرجت طفلة في السادسة من عمرها، وتقدمت نحو النهر. قال الجندي:

ـ يسأل عن طيوره.

قالت الأمّ:

ـ هناك في البرج على السطح. أترى البرج؟

ـ أرى جزءأ منه. لم أتصّور أنّه يملك هذا العدد الكبير من الطيور.

قالت الأم:

ـ لمَ لا تعبر إلينا؟ القنطرة على جانبك. أبوه خرج لتكريب النخل، ومعه زوجة ابنه علي.

قال الجندي:

ـ سأترك الدرّاجة هنا على هذا الجانب.

أسند الدرّاجة على جذع نخلة، ثم عبَرَ قنطرةً من أنصاف جذوع النخل، وفي أثناء عبوره الحذِر، شاهدَ طيور الحَمام تخرج من صفائح التنك المثبتة مع ضلعي الغرفتين. كان الماء يجري تحت القنطرة في سورات لامعة، وغير لهب التنّور، انعكست الشجرة، مع ظلال ثلاث نخلات طويلات، رُبِطَت بين اثنتين منها أرجوحة حبال، تحاولُ الطفلة التي خرجت من الغرفة الصعود إلى حمالتها.

قالت الأم:

ـ استرح هنا يا بني، أين أنتم الآن؟

ساعد الجنديّ الزائر الطفلةَ على الاستقرار في حمالة الأرجوحة، المقتطعة من الخيش، ثم جلس على الحصير الذي فرشته العجوز، تحت الشجرة الوارفة الظل.

ـ نحن الآن على الحدود، تم استبدالنا أخيراً من الجبهة.

ـ ومتى سيحصل ابني على إجازة؟

ـ إجازة؟ قريباً. ربما في الشهر القادم. ألم تسمعوه في الإذاعة؟

ـ لا. لم نسمعه. دعني أقدّم إليك شراباً.

قطعت ساحة البيت نحو السقيفة، ينسحب ذيل ثوبها الأسود على التراب، وتبعتها دجاجة جاءت راكضة من وراء السقيفة. وكان الحمام يحلق في سماء البيت، ويحطّ ليلقط ما تركته الدجاجات في ساحته.

ـ ما اسمك يا بنية؟

ـ حليمة.

ـ حليمة، بابا يريد مني أن أقبّلك.

نهض الزائر وقبّلها، وكانت تغوص في حمالة الأرجوحة، وتلقي برأسها على عضُد ذراعها الممسكة بحبل الأرجوحة، يعكس شعرُها القصير موجات حمراً، ويكشف عن رقبتها النحيفة. نظرت حليمة إلى الزائر بجانب عينيها، وطلبت منه أن يهزّ أرجوحتها.

انحنى خلف ظهرها ثم دفعها دفعة خفيفة، لكنّها طلبت أن يؤرجّحها بقوة حتى تطير. دفعها ثم تلقى جسدها، بعد أن رجعت إليه، وأحاط خصرها، ثم دفعَ الأرجوحة فصعدت خارج ظل السعف، فوق الماء، وغُمِرت الطفلةُ بالشمس، ثم عادت إلى الوراء، فحاد عنها، ثم اندفعت ثانية، خارج الضفة، دون أن يمسَّها.

ـ تمسّكي جيداً. سأجعلك تطيرين.

خرجت الأرجوحة من الظلّ بسرعة، فسقطت الشمس على رقبة حليمة كحدّ السيف، وعلَتْ فوق قمم النخيل، ثم عادت مسرعة واجتازت الظلَّ من الجهة المعاكسة، وكان فمها مفتوحاً، وشعرها ينفر عن وجهها في الصعود، يزيد الضوءُ المفاجئ حُمرَتَه المتخلّفة عن صبغة الحنّاء، ولكن البريق ينطفئ فجأة عندما يرتدّ الشعر على وجهها في هبوط الأرجوحة. واستند الجنديّ إلى النخلة، قائلاً بصوت مرتفع:

ـ ما اسم هذه الشجرة يا حليمة؟

ـ بمبر.

ـ ما اسمها؟

أجابته العجوز التي عادت بقدح لبن:

ـ بمبر، هي لا تنطق الاسم صحيحاً.

وقدمّت إليه القدح:

ـ إنّه بلا ثلج. لا يصلنا الثلجُ هنا.

ـ اللبن طيب حتى من دون ثلج. كم بقرة لديكم؟

هدأت الأرجوحة، وقالت حليمة:

ـ عندنا ثلاث بقرات، خرجت أمّي ترعاهنّ خلف البيت مع جدّي.

يداها ممدودتان إلى أقصاهما، تتشبّثان بحبال الأرجوحة، يتناثر شعرُها القصير مع ارتداد رأسها إلى الوراء. تطلعت إلى الزائر، صديق أبيها، بعينيها المقلوبتين عندما هبطت الأرجوحة، وقد أثقلَ هجوم المشاهد، وسرعة مجرى الماء، رأسها. لم يمس الزائر أرجوحتها، وتركها تتأرجح بتوازن بطيء. قالت:

ـ الشمس أعمتْ عينيّ.

من التنور الذي خبَت فيه النار، قالت جدّتها:

ـ هي لا تنطق الكلمات صحيحة، مع أنّنا سندخلها المدرسة في السنة القادمة.

قال الزائر:

ـ كثيراً ما حدّثني عليّ عن هذه الشجرة. قال إنّه كان ينام بين أغصانها في سنّيهِ الأولى.

قالت حليمة:

ـ أنا لا أحبّ ثمرها.

قالت جدّتها:

ـ ألم تأكل البمبر؟

ـ لا. لكنّه أخبرني أنّ البمبر يحتوي على سائل لزج.

قالت حليمة:

ـ نواتُها تلصق بأصابعك ولا تنفك عنها حتى لو نفضتها بقوة.

قال الجنديّ:

ـ أحسَبُه غير ناضج. كان يظنّ أنه قد نضج ورغبَ أن أجلب معي بعض ثمار الشجرة.

قالت الجدّة:

ـ أظنّه لا ينبت في مكان آخر.

ـ لست أدري. وحدّثني عن أرجوحة حليمة كذلك.

ـ لم تنم حليمة في مهد أبداً. سرعان ما كانت تغفو في هذه الأرجوحة. ستّ سنوات وهي تنام فيها.

وقالت حليمة:

ـ هنا قرب النهر.

قالت الجدّة:

ـ كان عليّ يسبح في النهر وهي تتطلع إليه من أرجوحتها.

سألت حليمة:

ـ أتعرف السباحة؟

ـ نعم أعرف.

قالت الجدّة:

ـ ألديكم أنهار كثيرة هناك؟

ـ كثيرة. ولكنها لا تشبه هذا النهر السريع. أتحبين السباحة يا حليمة؟

ـ نعم. لكني أخافُ الغرَق. هُزّني الآن.

تلقى الزائر الأرجوحة من الخلف بأن احتضنَ براحتيه الحمالةَ الممتلئة بجسد الطفلة الصغير، ودفعَها فحلّقت فوق النهر، وانطبعت على سطحه، منسحبةً فوق الأشكال الطافية. وبصوت ثاقبٍ نادتْه حليمة:

ـ ألم يطلب منك أبي أن تسبح؟

ـ لا. ولكنّه طلبَ أن أقبّلك.

ـ قبّلْتَني. ولكنني أريدُك أن تسبح.

نظر الزائر إلى امرأة التنور وهي تعدّ العجين، فقالت:

ـ رطّب جسدك بالماء. دائماً تطلب ذلك من أبيها.

ـ سأنفّذ رغبتها.

ـ ولكن لا تستمع دائماً لها. رغباتها لا تنقطع.

خلع ثيابه، خلف شجرة البمبر، وعلّقهما بين الأغصان الكثيفة. قفز إلى النهر وسمع صيحةَ ابتهاج حليمة، التي بُتِرت حالما غاصَ في الماء الأخضر. ولمّا ظهرَ فوق السطح، أطلق من فمه الماء، وحاول أن يقاوم المجرى ليظل أمامها.

ـ لا يزال الماء بارداً.

ـ اسبحْ إلى هناك. أتستطيع أن تسبح حتى التنور؟

ـ ذلك سهل.

ـ سيأخذك الماء مثل البطّ.

انسحبت أمامه، مسرعةً مع تيار المدّ اللامع، القممُ الساكنة المتقابلة لصفّي النخيل حول النهر، وأعشاب وأشجال الضفتين، وكان النهر ينعطف على بُعدٍ خلف البيت. وفجأة قبل انعطافه كانت الجذوع تنهالُ في المجرى المظلَّل أو تتبادل أمكنتها من ضفة إلى أخرى، وهي تسرع في الاختفاء. ومن خلال القطرات التي تقفز أمام عينيه، وتموّه نظرَه، شاهدَ المرأة الكبيرة تقف قرب التنور، كجذع متفحّم. عادَ يقاوم التيار، ويتجه لضفة البيت، فرآها تكوّر العجين بين راحتيها، وتمدُّده على قرص قماش أسود، ثم تنحني لتلصقه داخل التنور، المحدَّب الساخن، وكأنها ستنقصم وتتفتت رماداً، في إحدى حركات أعضائها المتمهِّلة. عند الجرف كان باستطاعته أن يلمس قاعَ النهر بقدميه، وأن يكفَّ عن العوم لمقاومة التيار، والوقوف في مكانه أمام التنور. وأخذت ترتطم بجسده الأوراق والحشائش وثمار التوت العائمة مع المدّ، وكان يلتقط هذه الثمار ويلتهمُها، فتكركرُ حليمة لشرههِ. قال:

ـ ما زال الماء بارداً.

قالت العجوز:

ـ كان عليّ معتاداً على السباحة صباحاً في مثل هذه الأيام.

قال الجندي:

ـ أتعرفين يا أمي؟ أنا هنا كما لو كنتُ إياه. ولكنها أيام الحرب.

وتمهّل كي يتأكد كيف تضيع عيناها في وجهها المتضائل، ويكاد يختفي فمُها في سكونها المريب، كجذع فحم لن يقوى على الوقوف حتى يتبدد رماداً.

ـ لقد أحببتُ المكان. انظري إليّ كأنّي هو الذي يسبح ويحادثك الآن. لا تدعي غيابه يهمّك كثيراً.

قالت امرأة التنور كلمات مبتورة، محترقة مختلطة، انطفأت في النهر. وغطّت صرخة حليمة على المنظر المهزوز:

ـ أتستطيع السباحةَ على ظهرك؟

ـ كالباخرة؟ ذلك سهل.

وضع رأسه ضدّ المجرى، وجعل يرفس الماء بقدميه، ويحرك يديه تحت جسده، كي يبقى طافياً، فأحدث زبداً كثيفاً. سمع حليمة تصوّت كالباخرة، وأطلق من فمه دفقات متتابعة من الماء، كما شاهد الحمامَ يحلق على برج السطح، وأوراق شجرة البمبر العريضة، المتراكبة على خضرة معتمة، واختلاط سعف النخلتين المرتفعتين، والأرجوحة التي أخذت تهدأ بينهما، ودخل منطقةَ فيء الشجرة كأنه يدخل بئراً. تمسّك بالأغصان المتدلّية في الماء، وسمع حليمة:

ـ أتعرف؟ كان جدّي جندياً أيضاً.

سمع جدّتها:

ـ ماذا قالت عن جدّها؟

قالت حليمة:

ـ قلت له إنه كان جندياً.

قال الزائر:

ـ كلّ الناس يصبحون في يوم ما جنوداً.

سمع جدّتها:

ـ حاربَ في الحرب العظمى الأولى. إنّها تستأنس بالحكايات التي يقصّها عليها.

قالت حليمة:

ـ يا لها من حكايات لطيفة!

قالت جدّتها:

ـ وأخبار أبيك. انتظري فقط كي يأتي في إجازة.

قال الزائر:

ـ نعم. يا لها من أخبار! أخبار عجيبة يا حليمة!

سمع حليمة:

ـ فتَرَت الأرجوحة. هزّني الآن.

خرج من ظل الشجرة، وكان وجهه مبللاً، فسألته حليمة:

ـ لقد احمرّت عيناك يا عمّ.

ـ يحدث ذلك لمن يسبح.

ـ لا. أبي لم تحمرّ عيناه يوماً.

احاط جسدها داخل الحمالة ودفعها، فافتقدها في الشمس، واحتواها حين عادت، موقِفاً حركة الأرجوحة. احتّجت حليمة:

ـ لماذا أوقفتها؟ كانت دفعة جيدة، ولم يهزّني أحد كذلك.

وذابت ثانية في الشمس، وعادت تضع رأسَها على عضُد ذراعها الممدودة، ساكنةَ الوجه وقد أغمضت عينيها. وعندما هدأت الأرجوحة، قالت:

ـ أرى أبي. ها هو ذا يؤرجُّحني في حضنه. ولكنه لا يتكلم فهو كالأخرس. حلق شعر رأسه مثلك، وكأنّي غريبة عنه فهو لا يعرفني ولا يتكلم معي أبداً.

ثم فتحت عينيها وقالت:

ـ أين ذهب؟ كان معي يؤرجّحني.

ـ لقد اختفى الآن. حين تفتحين عينيك يختفي.

ـ أين؟

ـ لنبحث يا حليمة. أتسلق النخلة؟ كلا. وإلّا رأيناه. هل غاص في الماء؟ لا. وإلّا اختنق إذا ما بقي طويلاً تحت الماء. آه. أتعرفين أين؟ في تلك الحقيبة.. أنظري.. أترينها يا حليمة؟

ـ أية حقيبة؟

ـ تلك في الضفة الأخرى. الحقيبة المعلقة في الدراجة.

ـ الحقيبة الصغيرة؟ كيف تسَعُ جسده؟

ـ ولكنه كالدّخان. تذكّري يا حليمة إنّه كالدخان.

ـ لم أره جيداً. كنت غافية في حضنه.

ـ أأجلس معكِ في الأرجوحة؟

أوقفَ الحبال المتأرجحة، وأنزلَ حليمة منها، ثم رفعها لتستقرّ في حضنه، داخل حمالة الأرجوحة، وحاول أن يهزّ جسديهما بقدميه، حين جاءت الجدّة العجوز تحمل رغيفاً:

ـ ألم تجوعا؟ كُلا بانتظار الغداء وحتى يأتي جدّها، أنا سأصعد لأطعم الحمام.

قسَمَت الرغيفَ الساخن بينهما، وطلبا منها أن تهزّهما قبل أن تصعد إلى السطح.

ـ أأستطيع هزّكما؟

تحركت الحبال قليلاً فقليلاً، وأسرعت الأرجوحة فاجتازت الفيءَ بقليل، ثم حلّقت فوق المجرى، وكانت الجدّة تختفي خلف السقيفة.

ـ اتكئي إلى صدري يا حليمة واغمضي عينيك.

ـ ثوبُك مبلَّل.

ـ لم أجفّف جسدي جيداً.

ـ أتحبّ البمبر؟

ـ نعم، أشتهي آكلُ منه.

ـ أنا لا أحبّه. وما اسمك؟

ـ ستّار.

ـ كاسم ابن المختار. نحن نلعب خلف المغسل ويريد أن ندخله.

ـ مغسل الموتى؟

ـ نعم. أرٍني أبي الآن.

قال:

ـ هناك في الحقيبة، عبر النهر.. حاولي.. حاولي.

ـ أراه يخرج من الحقيبة هناك ويأتي نحونا.

ـ بلا رأس ولا يدين ولا رجلين ومن دون ثياب. كالدّخان.

ـ نعم. نعم. كالدّخان.

ـ دعيه يقترب. تظاهري بالنوم ولا تفزعيه، فهو لا يحبّ غير النيام، كالموتى في المغسل.

قالت:

ـ أجل. أجل. كأني أراه.

وقاوم الزائرُ مجرى النهر بيقظة عينيه الواهنة، يضمّ حليمة إليه ويحملها محلّقاً، يدخل معها الأبوابَ المفتوحة بين جذوع النخيل ومراوح السّعف العريضة، حيث شعرَ بالغفو الجميل، الليّن، المبلّل، يدنو منه ببطء. وكانا يخترقان أوراق الأشجار وأزهار الرمان وأعشاب السوس، باتجاه المدّ اللامع. همس لها:

ـ هل نمتِ يا حليمة؟

ـ خرج من الحقيبة كالدخان ولم يتكلم.

ـ وأين هو الآن؟

ـ لست أدري. لقد ذهب. غاص في النهر.

ولم يلبثا هما كذلك، أن غاصا في إثره.

الأرجوحة

بقلم الكاتب محمد خضير

على جادّة السكون المظللة بمراوح السَّعف، كان فتى حليقُ الرأس يتحرك فوق درّاجته الخفيفة، كالنائم، بين جدول واطئ مُزبِد برغوةٍ خضراء، إلى اليسار، وجدار واطئ من الطين المتهدم إلى اليمين. تبدأ من حافة الجدول المعشب أرضٌ تبعثرت فيها جذوع النخيل وأعشاب السُّوس والحلفاء المتوحشة، كما كان جدار الطين يحجز أرضاً منخفضة، تتجاور فيها الجداول وتغطّيها الأعشاب الدقيقة المزهرة والأشجار البرية وأشجار الرمان وعرائش الكروم المتسلّقة على الجذوع. تنغمر الجادة بشمس قوية، في حين يحلّ فيءٌ ساخن فوق أعشاب غابة النخيل وجاداتها الضيقة. وكالنائم، كان الفتى لا يسمع صوتاً حتى لعجلتي دراجته وهما تدوران على غبار الجادة الناعم، ولكنه يشمّ روائح أزهار الدّفلى والأزهار البرية في المنخفض النباتي أسفل جدار الطين وخلف الجدول المزبِد. ومن كسرات الجدار كانت تخطف بصرَه المبهور بأشعة الشمس خلل السّعف أزهارُ الرمان الحُمر المختبئة في كثافة الظلّ، وحركةُ الأجنحة الرمادية لطيور (الفاخت)، غير أنّ أزهار الدّفلى في أغصانها المتدلية في الجدول الواطئ ترتسم في الماء بين ظلّ السّعف كنقوش في ثوب مخطَّط. وفي منطقة فيء غزير، كانت فروع شجرة تُوتٍ ضخمة تجتاز الجدار حتى منتصف الجادة. استند الفتى بقدمه إلى الجدار، بعد أن أوقف حركة الدرّاجة، وأخذ يلتهم ثمار التوت السُّود. ثم ترجّل عن درّاجته وأسندها للجدار، وانحدر على ضفة الأعشاب الزاحفة ليغسل أصابعه الدبقة في ماء الجدول، ثم شرب وبلّل رأسه الحليق، مغترفاً الماء براحتيه المكوّرتين. أنصت لأقدام خافتة، وظهرَ ثلاثة كلاب دخلت من ثقب في الجدار للأرض المنخفضة.

وثانيةً حلّ في رأسه ذلك الغفو المريح حين امتطى درّاجته، وتشرّب بالسكون ذي الرائحة الساخنة، ومن بين جفنيه راقبَ انفصال أجزاء درّاجته على التراب، وكانت العجلتان الخفيفتان تتسلقان الجدار بظلّيهما، وتتعثّران في حُفَرهِ وثقوبه، ثم تطفوان في السكون بتوازن. وأصبح الفتى يتحرك على قمم النخيل، منهمكاً في غفوهِ بمراقبة الحيوات المتحفزة في منخفض الأعشاب: كُراتِ نبات (الخرنوب) اليابسة، أثمار الأعذاق غير الناضجة، أسماك الجداول، ثم الحياة الأكثر غموضاً وتحفّزاً في الحقيبة المعلّقة بالمقود. فجأة حدثَ هجوم الحيوات المختبئة، وكادت تُلقي بالفتى في الجدول أسفل الجادة ـ انتهى جدار الطين واعترضته أسلاك شائكة، وباب نصف مفتوح، مثبّت بين الأسلاك.

ترجّل وقادَ درّاجته عبر الباب المثبت بين وتَدَين، وسار في جادّة ضيقة زحفت عليها الأدغال الكالحة. بين جذوع النخيل المزروعة في صفوف منتظمة، طفحت الجداولُ القصيرة المسدودة بماءٍ أخضر فاقع، وبأوراق الأشجار، وبفيض السماء المنعكسة خلال السّعف. ثم دخل سقيفة من أشجار الكروم لم يكتمل نضج عناقيدها الكثيرة، وخرج منها إلى شاطئ نهرٍ غير واسع، سريع المجرى، حيث لمح ناراً تلتهب في تنّور على الضفة المقابلة وتنعكس في الماء ببقعة ثابتة. وبين الخضرة الواطئة، قامت غرفتان من الطين، وسقيفة من القصب، كأنّها استُخرِجت من قاع النهر وبُنِيت على ضفته المقابلة، إلى جانب شجرة سِدْرٍ عظيمة الجذع.

سحب دراجته نحو البيت، وظهرت امرأة ملفوفة بالسّواد من خلف التنور الملتهب. صاح الفتى الحليق، عبر النهر:

ـ يا أمّي، ألديكِ ولدٌ في الجيش؟

ـ نعم. ابني عليّ.

ـ علي قاسم؟

ـ نعم هو. أتعرفه؟

مسحَ الفتى رأسه ونظر إلى الحقيبة المعلّقة بمقود الدراجة:

ـ أنا قادم من هناك. إنّه صديقي، أنا وهو في الوحدة نفسها.

ـ كيف حاله؟ مرّت مدّة طويلة من دون أن يكتب لنا رسالة. كيف هو؟

هتف الجنديّ:

ـ يا أمّي. سأخبركِ بكلّ شيء. سأخبرك..

التفت إلى الحقيبة المعلّقة في المقود، وتطلّع حوله، وارتفع بصره من مجرى النهر إلى وجه المرأة الملوَّح باللهب.

قالت المرأة الملفوفة بالسواد:

ـ أهذه حقيبته؟

ـ لا.. هذه حقيبتي.

ـ كانت لديه حقيبة مثلها.. كيف هو؟

ـ بخير. يبعث بسلامهِ إليكم.. ولطفلته حليمة.

ارتفع دخان خفيف، أعقب ألسنة لهب التنور، ومن زاوية الغرفتين خرجت طفلة في السادسة من عمرها، وتقدمت نحو النهر. قال الجندي:

ـ يسأل عن طيوره.

قالت الأمّ:

ـ هناك في البرج على السطح. أترى البرج؟

ـ أرى جزءأ منه. لم أتصّور أنّه يملك هذا العدد الكبير من الطيور.

قالت الأم:

ـ لمَ لا تعبر إلينا؟ القنطرة على جانبك. أبوه خرج لتكريب النخل، ومعه زوجة ابنه علي.

قال الجندي:

ـ سأترك الدرّاجة هنا على هذا الجانب.

أسند الدرّاجة على جذع نخلة، ثم عبَرَ قنطرةً من أنصاف جذوع النخل، وفي أثناء عبوره الحذِر، شاهدَ طيور الحَمام تخرج من صفائح التنك المثبتة مع ضلعي الغرفتين. كان الماء يجري تحت القنطرة في سورات لامعة، وغير لهب التنّور، انعكست الشجرة، مع ظلال ثلاث نخلات طويلات، رُبِطَت بين اثنتين منها أرجوحة حبال، تحاولُ الطفلة التي خرجت من الغرفة الصعود إلى حمالتها.

قالت الأم:

ـ استرح هنا يا بني، أين أنتم الآن؟

ساعد الجنديّ الزائر الطفلةَ على الاستقرار في حمالة الأرجوحة، المقتطعة من الخيش، ثم جلس على الحصير الذي فرشته العجوز، تحت الشجرة الوارفة الظل.

ـ نحن الآن على الحدود، تم استبدالنا أخيراً من الجبهة.

ـ ومتى سيحصل ابني على إجازة؟

ـ إجازة؟ قريباً. ربما في الشهر القادم. ألم تسمعوه في الإذاعة؟

ـ لا. لم نسمعه. دعني أقدّم إليك شراباً.

قطعت ساحة البيت نحو السقيفة، ينسحب ذيل ثوبها الأسود على التراب، وتبعتها دجاجة جاءت راكضة من وراء السقيفة. وكان الحمام يحلق في سماء البيت، ويحطّ ليلقط ما تركته الدجاجات في ساحته.

ـ ما اسمك يا بنية؟

ـ حليمة.

ـ حليمة، بابا يريد مني أن أقبّلك.

نهض الزائر وقبّلها، وكانت تغوص في حمالة الأرجوحة، وتلقي برأسها على عضُد ذراعها الممسكة بحبل الأرجوحة، يعكس شعرُها القصير موجات حمراً، ويكشف عن رقبتها النحيفة. نظرت حليمة إلى الزائر بجانب عينيها، وطلبت منه أن يهزّ أرجوحتها.

انحنى خلف ظهرها ثم دفعها دفعة خفيفة، لكنّها طلبت أن يؤرجّحها بقوة حتى تطير. دفعها ثم تلقى جسدها، بعد أن رجعت إليه، وأحاط خصرها، ثم دفعَ الأرجوحة فصعدت خارج ظل السعف، فوق الماء، وغُمِرت الطفلةُ بالشمس، ثم عادت إلى الوراء، فحاد عنها، ثم اندفعت ثانية، خارج الضفة، دون أن يمسَّها.

ـ تمسّكي جيداً. سأجعلك تطيرين.

خرجت الأرجوحة من الظلّ بسرعة، فسقطت الشمس على رقبة حليمة كحدّ السيف، وعلَتْ فوق قمم النخيل، ثم عادت مسرعة واجتازت الظلَّ من الجهة المعاكسة، وكان فمها مفتوحاً، وشعرها ينفر عن وجهها في الصعود، يزيد الضوءُ المفاجئ حُمرَتَه المتخلّفة عن صبغة الحنّاء، ولكن البريق ينطفئ فجأة عندما يرتدّ الشعر على وجهها في هبوط الأرجوحة. واستند الجنديّ إلى النخلة، قائلاً بصوت مرتفع:

ـ ما اسم هذه الشجرة يا حليمة؟

ـ بمبر.

ـ ما اسمها؟

أجابته العجوز التي عادت بقدح لبن:

ـ بمبر، هي لا تنطق الاسم صحيحاً.

وقدمّت إليه القدح:

ـ إنّه بلا ثلج. لا يصلنا الثلجُ هنا.

ـ اللبن طيب حتى من دون ثلج. كم بقرة لديكم؟

هدأت الأرجوحة، وقالت حليمة:

ـ عندنا ثلاث بقرات، خرجت أمّي ترعاهنّ خلف البيت مع جدّي.

يداها ممدودتان إلى أقصاهما، تتشبّثان بحبال الأرجوحة، يتناثر شعرُها القصير مع ارتداد رأسها إلى الوراء. تطلعت إلى الزائر، صديق أبيها، بعينيها المقلوبتين عندما هبطت الأرجوحة، وقد أثقلَ هجوم المشاهد، وسرعة مجرى الماء، رأسها. لم يمس الزائر أرجوحتها، وتركها تتأرجح بتوازن بطيء. قالت:

ـ الشمس أعمتْ عينيّ.

من التنور الذي خبَت فيه النار، قالت جدّتها:

ـ هي لا تنطق الكلمات صحيحة، مع أنّنا سندخلها المدرسة في السنة القادمة.

قال الزائر:

ـ كثيراً ما حدّثني عليّ عن هذه الشجرة. قال إنّه كان ينام بين أغصانها في سنّيهِ الأولى.

قالت حليمة:

ـ أنا لا أحبّ ثمرها.

قالت جدّتها:

ـ ألم تأكل البمبر؟

ـ لا. لكنّه أخبرني أنّ البمبر يحتوي على سائل لزج.

قالت حليمة:

ـ نواتُها تلصق بأصابعك ولا تنفك عنها حتى لو نفضتها بقوة.

قال الجنديّ:

ـ أحسَبُه غير ناضج. كان يظنّ أنه قد نضج ورغبَ أن أجلب معي بعض ثمار الشجرة.

قالت الجدّة:

ـ أظنّه لا ينبت في مكان آخر.

ـ لست أدري. وحدّثني عن أرجوحة حليمة كذلك.

ـ لم تنم حليمة في مهد أبداً. سرعان ما كانت تغفو في هذه الأرجوحة. ستّ سنوات وهي تنام فيها.

وقالت حليمة:

ـ هنا قرب النهر.

قالت الجدّة:

ـ كان عليّ يسبح في النهر وهي تتطلع إليه من أرجوحتها.

سألت حليمة:

ـ أتعرف السباحة؟

ـ نعم أعرف.

قالت الجدّة:

ـ ألديكم أنهار كثيرة هناك؟

ـ كثيرة. ولكنها لا تشبه هذا النهر السريع. أتحبين السباحة يا حليمة؟

ـ نعم. لكني أخافُ الغرَق. هُزّني الآن.

تلقى الزائر الأرجوحة من الخلف بأن احتضنَ براحتيه الحمالةَ الممتلئة بجسد الطفلة الصغير، ودفعَها فحلّقت فوق النهر، وانطبعت على سطحه، منسحبةً فوق الأشكال الطافية. وبصوت ثاقبٍ نادتْه حليمة:

ـ ألم يطلب منك أبي أن تسبح؟

ـ لا. ولكنّه طلبَ أن أقبّلك.

ـ قبّلْتَني. ولكنني أريدُك أن تسبح.

نظر الزائر إلى امرأة التنور وهي تعدّ العجين، فقالت:

ـ رطّب جسدك بالماء. دائماً تطلب ذلك من أبيها.

ـ سأنفّذ رغبتها.

ـ ولكن لا تستمع دائماً لها. رغباتها لا تنقطع.

خلع ثيابه، خلف شجرة البمبر، وعلّقهما بين الأغصان الكثيفة. قفز إلى النهر وسمع صيحةَ ابتهاج حليمة، التي بُتِرت حالما غاصَ في الماء الأخضر. ولمّا ظهرَ فوق السطح، أطلق من فمه الماء، وحاول أن يقاوم المجرى ليظل أمامها.

ـ لا يزال الماء بارداً.

ـ اسبحْ إلى هناك. أتستطيع أن تسبح حتى التنور؟

ـ ذلك سهل.

ـ سيأخذك الماء مثل البطّ.

انسحبت أمامه، مسرعةً مع تيار المدّ اللامع، القممُ الساكنة المتقابلة لصفّي النخيل حول النهر، وأعشاب وأشجال الضفتين، وكان النهر ينعطف على بُعدٍ خلف البيت. وفجأة قبل انعطافه كانت الجذوع تنهالُ في المجرى المظلَّل أو تتبادل أمكنتها من ضفة إلى أخرى، وهي تسرع في الاختفاء. ومن خلال القطرات التي تقفز أمام عينيه، وتموّه نظرَه، شاهدَ المرأة الكبيرة تقف قرب التنور، كجذع متفحّم. عادَ يقاوم التيار، ويتجه لضفة البيت، فرآها تكوّر العجين بين راحتيها، وتمدُّده على قرص قماش أسود، ثم تنحني لتلصقه داخل التنور، المحدَّب الساخن، وكأنها ستنقصم وتتفتت رماداً، في إحدى حركات أعضائها المتمهِّلة. عند الجرف كان باستطاعته أن يلمس قاعَ النهر بقدميه، وأن يكفَّ عن العوم لمقاومة التيار، والوقوف في مكانه أمام التنور. وأخذت ترتطم بجسده الأوراق والحشائش وثمار التوت العائمة مع المدّ، وكان يلتقط هذه الثمار ويلتهمُها، فتكركرُ حليمة لشرههِ. قال:

ـ ما زال الماء بارداً.

قالت العجوز:

ـ كان عليّ معتاداً على السباحة صباحاً في مثل هذه الأيام.

قال الجندي:

ـ أتعرفين يا أمي؟ أنا هنا كما لو كنتُ إياه. ولكنها أيام الحرب.

وتمهّل كي يتأكد كيف تضيع عيناها في وجهها المتضائل، ويكاد يختفي فمُها في سكونها المريب، كجذع فحم لن يقوى على الوقوف حتى يتبدد رماداً.

ـ لقد أحببتُ المكان. انظري إليّ كأنّي هو الذي يسبح ويحادثك الآن. لا تدعي غيابه يهمّك كثيراً.

قالت امرأة التنور كلمات مبتورة، محترقة مختلطة، انطفأت في النهر. وغطّت صرخة حليمة على المنظر المهزوز:

ـ أتستطيع السباحةَ على ظهرك؟

ـ كالباخرة؟ ذلك سهل.

وضع رأسه ضدّ المجرى، وجعل يرفس الماء بقدميه، ويحرك يديه تحت جسده، كي يبقى طافياً، فأحدث زبداً كثيفاً. سمع حليمة تصوّت كالباخرة، وأطلق من فمه دفقات متتابعة من الماء، كما شاهد الحمامَ يحلق على برج السطح، وأوراق شجرة البمبر العريضة، المتراكبة على خضرة معتمة، واختلاط سعف النخلتين المرتفعتين، والأرجوحة التي أخذت تهدأ بينهما، ودخل منطقةَ فيء الشجرة كأنه يدخل بئراً. تمسّك بالأغصان المتدلّية في الماء، وسمع حليمة:

ـ أتعرف؟ كان جدّي جندياً أيضاً.

سمع جدّتها:

ـ ماذا قالت عن جدّها؟

قالت حليمة:

ـ قلت له إنه كان جندياً.

قال الزائر:

ـ كلّ الناس يصبحون في يوم ما جنوداً.

سمع جدّتها:

ـ حاربَ في الحرب العظمى الأولى. إنّها تستأنس بالحكايات التي يقصّها عليها.

قالت حليمة:

ـ يا لها من حكايات لطيفة!

قالت جدّتها:

ـ وأخبار أبيك. انتظري فقط كي يأتي في إجازة.

قال الزائر:

ـ نعم. يا لها من أخبار! أخبار عجيبة يا حليمة!

سمع حليمة:

ـ فتَرَت الأرجوحة. هزّني الآن.

خرج من ظل الشجرة، وكان وجهه مبللاً، فسألته حليمة:

ـ لقد احمرّت عيناك يا عمّ.

ـ يحدث ذلك لمن يسبح.

ـ لا. أبي لم تحمرّ عيناه يوماً.

احاط جسدها داخل الحمالة ودفعها، فافتقدها في الشمس، واحتواها حين عادت، موقِفاً حركة الأرجوحة. احتّجت حليمة:

ـ لماذا أوقفتها؟ كانت دفعة جيدة، ولم يهزّني أحد كذلك.

وذابت ثانية في الشمس، وعادت تضع رأسَها على عضُد ذراعها الممدودة، ساكنةَ الوجه وقد أغمضت عينيها. وعندما هدأت الأرجوحة، قالت:

ـ أرى أبي. ها هو ذا يؤرجُّحني في حضنه. ولكنه لا يتكلم فهو كالأخرس. حلق شعر رأسه مثلك، وكأنّي غريبة عنه فهو لا يعرفني ولا يتكلم معي أبداً.

ثم فتحت عينيها وقالت:

ـ أين ذهب؟ كان معي يؤرجّحني.

ـ لقد اختفى الآن. حين تفتحين عينيك يختفي.

ـ أين؟

ـ لنبحث يا حليمة. أتسلق النخلة؟ كلا. وإلّا رأيناه. هل غاص في الماء؟ لا. وإلّا اختنق إذا ما بقي طويلاً تحت الماء. آه. أتعرفين أين؟ في تلك الحقيبة.. أنظري.. أترينها يا حليمة؟

ـ أية حقيبة؟

ـ تلك في الضفة الأخرى. الحقيبة المعلقة في الدراجة.

ـ الحقيبة الصغيرة؟ كيف تسَعُ جسده؟

ـ ولكنه كالدّخان. تذكّري يا حليمة إنّه كالدخان.

ـ لم أره جيداً. كنت غافية في حضنه.

ـ أأجلس معكِ في الأرجوحة؟

أوقفَ الحبال المتأرجحة، وأنزلَ حليمة منها، ثم رفعها لتستقرّ في حضنه، داخل حمالة الأرجوحة، وحاول أن يهزّ جسديهما بقدميه، حين جاءت الجدّة العجوز تحمل رغيفاً:

ـ ألم تجوعا؟ كُلا بانتظار الغداء وحتى يأتي جدّها، أنا سأصعد لأطعم الحمام.

قسَمَت الرغيفَ الساخن بينهما، وطلبا منها أن تهزّهما قبل أن تصعد إلى السطح.

ـ أأستطيع هزّكما؟

تحركت الحبال قليلاً فقليلاً، وأسرعت الأرجوحة فاجتازت الفيءَ بقليل، ثم حلّقت فوق المجرى، وكانت الجدّة تختفي خلف السقيفة.

ـ اتكئي إلى صدري يا حليمة واغمضي عينيك.

ـ ثوبُك مبلَّل.

ـ لم أجفّف جسدي جيداً.

ـ أتحبّ البمبر؟

ـ نعم، أشتهي آكلُ منه.

ـ أنا لا أحبّه. وما اسمك؟

ـ ستّار.

ـ كاسم ابن المختار. نحن نلعب خلف المغسل ويريد أن ندخله.

ـ مغسل الموتى؟

ـ نعم. أرٍني أبي الآن.

قال:

ـ هناك في الحقيبة، عبر النهر.. حاولي.. حاولي.

ـ أراه يخرج من الحقيبة هناك ويأتي نحونا.

ـ بلا رأس ولا يدين ولا رجلين ومن دون ثياب. كالدّخان.

ـ نعم. نعم. كالدّخان.

ـ دعيه يقترب. تظاهري بالنوم ولا تفزعيه، فهو لا يحبّ غير النيام، كالموتى في المغسل.

قالت:

ـ أجل. أجل. كأني أراه.

وقاوم الزائرُ مجرى النهر بيقظة عينيه الواهنة، يضمّ حليمة إليه ويحملها محلّقاً، يدخل معها الأبوابَ المفتوحة بين جذوع النخيل ومراوح السّعف العريضة، حيث شعرَ بالغفو الجميل، الليّن، المبلّل، يدنو منه ببطء. وكانا يخترقان أوراق الأشجار وأزهار الرمان وأعشاب السوس، باتجاه المدّ اللامع. همس لها:

ـ هل نمتِ يا حليمة؟

ـ خرج من الحقيبة كالدخان ولم يتكلم.

ـ وأين هو الآن؟

ـ لست أدري. لقد ذهب. غاص في النهر.

ولم يلبثا هما كذلك، أن غاصا في إثره.

