أضرار تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع

مخاطر تعاطي المخدرات: المعرفة تعني نصف المعركة في أدناه بعض أكثر الطرق الشائعة التي تبين مدى الضرر والأذى الكبيرين الناجمين عن تعاطي المخدرات وآثار ذلك العميقة على المتعاطي وعلى المجتمع وعلى الناس الذين يحبهم. وشك أن التسلح بمثل هذه المعرفة سوف يعضد من القدرة على حماية النفس والآخرين الذين يحبهم من الخطر الداهم. المخدرات تؤذيك بدنيا: عليك أن تعلم أزلا وأخيرا أن المخدرات تلحق بالغ الأذى بجسمك فأنواع المخدر المختلفة يمكن أن تتسبب في أمراض الرئة والأمراض القلبية الوعائية والجلطات الدماغية ومختلف أنواع السرطان ومعرض العوز المناعي HIV ومرض الأيدز AIDS ومرض التهاب الكبد بنوعيه B و C. تجدر الملاحظة ان مثل هذه الأمراض لاتنجم عن تناول المخدرات لفترة طويلة حيث أن التعاطي لمرة واحدة فحسب ربما يؤدي الى جرعة مفرطة قد تودي بالمتعاطي الى الوفاة أو الى تلف الدماغ أو أصابة الشخص بأمراض يمكن ان تلازمه طيلة أيام حياته المتبقية! المخدرات تلحق الضرر بالوظيفة: لاشك أن المخدر الذي يتم تعاطيه، بصرف النظر عن نوعه، سوف يتسبب في تداعيات خطيرة على الوظيفة، ففي بداية المر تصدر عن المتعاطي أحكام وقرارات غير سليمة كما أن قلة النوم من جراء التعاطي تجعل الشخص يقصر في أعماله الوظيفية التي أعتاد أتقانها. وفي المدى البعيد فأن اليأس الذي ينشأ بسبب التعاطي سوف يدفع الشخص الى السرقة والكذب والتغيب الكثير عن العمل وغيرها من السلوكيات التي لايمكن أن يتقبلها رب العمل. المخدرات تلحق الأذى بالصحة العقلية: يرتبط هذا الأمر بمظاهر مثل الكآبة والقلق والنزعة الى الشك والهلوسات والأوهام والأرق حيث تبرز هذه الحالات المرضية الخطيرة بعد تعاطي المخدرات بفترة معينة، أما أذا كان الشخص يعاني في الأصل من مثل تلك الأمور قبل وقوعه في شرك الأدمان فأن مثل تلك المشكلات سوف تتفاقم في الغالب اثر تناول المخدر. وفي بعض الحالات لايمكن التخلص من تلك الحالات المرضية في حال قرر المتعاطي التوقف عن تناول المخدر. تعاطي المخدرات يؤدي الى أستهلاك المدخرات المالية: بكل بساطة، المخدرات تستنزف الأموال فتعوّد المرء على تعاطي مخدر ما يدفعه الى الحاجة الى المزيد من ذلك المخدر للحصول على التأثير ذاته مما يعني الحاجة الى أنفاق المزيد من الأموال من أجل تغذية هذه العادة وبالتالي سوف يتعرض مستقبل المتعاطي المالي الى مشاكل خطيرة. تعاطي المخدرات يؤثر سلبيا على حريتك: أن الصعوبات التي يتعرض اليها الأنسان من جراء استنزاف أمواله وأهتزاز وضعه الوظيفي والمشاكل الصحية والعقلية التي سوف تلم به هي قضايا يمكن أن تؤدي بالمتعاطي في نهاية المطاف الى السجن. والمدمن على المخدر ربما يجد نفسه في السجن لأسباب تتعلق بلجوئه الى وسائل غير قانونية للحصول على المال أو أرتكاب الجرائم من جراء أوهام ناجمة عن الشك أو سرقة الآخرين لممارسة عادة التعاطي أو بسبب جوانب عديدة أخرى يحفز فيها تناول المخدرات على ارتكاب أعمال أجرامية، وهذه كلها تؤدي بالمتعاطي الى وجهة واحدة لاغير ألا وهي السجن. المخدرات تضر بعلاقات المرء الرومانسية: نحن نعلم ان العلاقات الرومانسية الصحيحة تستند الى قاعدة الثقة غيران تعاطي المخدرات يدفع الناس لممارسة أنماط سلوك مضللة تعمل على خرق مثل هذه الثقة. لذا فأن الغش الذي يصاحب الأنفاق على المخدرات واكذب بخصوص وجود الشخص في هذا المكان أو ذاك وكذلك عدم ابداء الأستجابة اللازمة بشأن التوقف عن تناول المخدر سوف تؤدي الى تقويض الثقة وبعدها العلاقات مع الآخرين. المخدرات تلحق الضرر بصداقات المتعاطي: أضافة الى التضليل الذي يصاحب عملية تعاطي المخدر فأن من المتوقع أن تظهر للعيان أيضا تغييرات شخصية ضارة للغاية مثل سرعة الغضب والجزع وتقلص الأهتمام كثيرا بالآخرين والأنكفاء الذاتي مما سوف يؤثر كثيرا على صداقات الشخص المتعاطي. المخدرات تلحق الضرر بالعلاقات العائلية: مع تزايد أ دمان الأنسان على المخدرات فأن أولوياته سوف تتحول أكثر فأكثر بأتجاه تفضيل مخدر عين على غيره. ولم يعد المتعاطي يكترث لحصول حدث عائلي مهم مثل حفل زواج أو أستحمام طفل. ثم أن أيلاء الأولوية للمخدر على حساب أفراد العائلة يمكن ان يؤدي بسرعة الى الغربة الذاتية والعلاقات العائلية الباهتة أو المحطمة. المخدرات تلحق الأذى بالناس الذين لاتعرفهم: أن تعاطي المخدرات ربما يلحق ضررا كبيرا بآخرين لاتربطك ثمة صلة بهم فأمثلة مثل حوادث السيارات نتيجة السياقة تحت تأثير المخدر والسطو والأعتداء على الآخرين وغيرها من السلوكيات المؤذية أمور مألوفة من واقع المدمنين مما يعرض المتفرجين الأبرياء الى مخاطر جسيمة للغاية. المخدرات تضر كثيرا بالمجتمع: تعاني المجتمعات التي يكثر فيها تناول المخدرات والأدمان عليها الكثير من المشاكل ففيها الكثير من تجار المخدرات والخارجين عن القانون والمتاجرة بالبغاء وغيرها من السلوكيات الأجرامية التي من شأنها أن تهدد أمن المجتمع وأمانه.

