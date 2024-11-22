اقتصادي: التعداد سيؤدي لزيادة حصة بعض المحافظات من تنمية الأقاليم

أكد المختص بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، ان التعداد العام للسكان سيؤدي إلى زيادة حصة بعض المحافظات من تنمية الأقاليم وانخفاض حصة البعض الآخر.

وقال المرسومي في تدوينة ان التعداد العام للسكان سيؤدي إلى زيادة حصة بعض المحافظات من تنمية الأقاليم وانخفاض حصة البعض الآخر لان عدد السكان هو المعيار الوحيد في توزيع مبالغ تنمية الأقاليم بين المحافظات.

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة في عهد النظام السابق.

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