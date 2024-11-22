الجامعة العربية تؤيد طلب العراق بعقد جلسة لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الجمعة، عن تأييدها لطلب العراق بعقد جلسة لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن “الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت طلباً رسمياً من العراق بعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لمناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الاحتلال الصهيوني بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ أيلول الماضي والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع”.

وأضاف أن “الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت المذكرة العراقية، وتم تعميمها على الدول العربية الأعضاء للتشاور حول تحديد الموعد المقترح”، لافتاً الى أن “عدة دول أيدت الطلب، وبناء عليه سيتم تحديد الموعد في ضوء المشاورات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية وهو اليمن، للاتفاق على الموعد”.

وتابع أنه “جاء في المذكرة العراقية التي تم تقديمها إلى الأمانة العامة وتوزيعها على الدول الأعضاء أن تهديدات الكيان الصهيوني وردت في الرسالة الموجهة منها إلى مجلس الأمن والتي تسعى من خلالها الى توسيع ممارساتها العدوانية الحالية في المنطقة لتشمل العراق”.

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