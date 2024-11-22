المشهداني: خرائط الأزمات في الشرق الأوسط تغيرت بعد السابع من تشرين الأول 2023

أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة، أن خرائط الأزمات في الشرق الأوسط تغيرت بعد السابع من تشرين الأول 2023.

وقال المشهداني في كلمته خلال أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس ٢٠٢٤) الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في دهوك: إن “الصراعات مسَّت الجميع قبل وبعد السابع من تشرين الأول 2023، وأن التحديات التي واجهت الشرق الأوسط والعراق والإقليم بعد السابع من تشرين الأول تغيرت تماماً عما كانت عليه سابقاً”، لافتاً الى أن “خرائط الأزمات في الشرق الأوسط تغيرت بعد السابع من تشرين الأول 2023”.

وأضاف أن “التحديات في الشرق الأوسط يمكن إيجازها في محددات فشل النظام الدولي العالمي”.

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