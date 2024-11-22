انطلاق أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في دهوك

انطلقت، اليوم الجمعة، في محافظة دهوك بإقليم كردستان أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط بمشاركة رسمية واسعة.

وقال مراسل (واع): إن “أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس ٢٠٢٤) الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في دهوك، انطلقت بمشاركة رئيسي الجمهورية والنواب وعدد كبير من الشخصيات الرسمية”، لافتاً الى أن “أعمال المنتدى ستستمر لمدة يومين يشارك خلالها (123) أكاديمياً من 40 دولة، 75٪؜ منهم يشاركون لأول مرة”.

وأضاف أن “المنتدى سيتضمن ندوات وورش عمل بخصوص الوضع في العالم والشرق الأوسط، تتعلق بمواضيع ( إقامة جسور للعلاقات، واجتماع الرؤساء ذوي التأثير، والتباحث حول المشاكل والحلول، ودور الدول الغربية في الشرق الأوسط)”.

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