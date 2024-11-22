بارزاني: العلاقة بين حكومتي بغداد والإقليم جيدة وهناك إرادة لحلّ المشاكل

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، أن العلاقة بين حكومتي بغداد والإقليم جيدة، مشيراً الى أن هناك إرادة لحل المشاكل.

وقال بارزاني في كلمته خلال أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس ٢٠٢٤) الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في دهوك: إن “هناك علاقة جيدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وإذا كانت هنالك إرادة حقيقة بين الطرفين سيتم حل كل المشاكل، ويجب أن نعمل معنا لإبعاد العراق عن الحرب والصراعات في المنطقة”.

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