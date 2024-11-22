شرقيون بين قمم أفهم و أعلم * !

بقلم مهدي قاسم

لم يصادفني خلال إقامتي و عيشي في بلدان غربية ما يقارب أربعين عاما ، و كذلك عبر اختلاطي بآلاف من الناس ، أثناء عملي و نشاطي الثقافي ، أن فكّر أحدهم في توجيه نصيحة لي على نحو : أي طريق أسلك و ما هي القيم الأخلاقية المستقيمة ، و ماذا عليّ أن افعل ، و أيضا ما هو الشيء الافضل و الأحسن لي ..

ولكنهم في مقابل كل هذا ، يشيدون بالموهبة و القدرة على الابتكار في مجال معين أو حتى على صعيد استثمار اقتصادي ناجح ، و ذلك عندما يجدون شخصا ما يتمتع بأي من هذه القدرات و الإمكانيات النافعة للمجتمع ..

و اتصور أن السبب الأول يرجع إلى عدم التدخل في خصوصيات الآخرين ، و إلى أن كل إنسان كائن ـحرّ ـــ أو يُفترض أن يكون كذلك ـــ في مجمل سلوكه و أعماله ، و بالتالي فإنه ما يملك من وعي و عقل ، يجعلانه أن يختار ما يراه مناسبا له ، و يرفض ما هو مضر له ، بالطبع إلى جانب تحمل المسؤولية أيضا من هذه الناحية أو تلك..

ولا سيما أن مفعول القوانين ينسحب و يجري على الجميع بلا أي استثناء : لنذكر هنا على سبيل المثال و ليس الحصر : كيف هرب ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس مغادرا بلده بعدما تورط في قضية فساد مالي ..

فضلا عن نظام التعليم و التدريس المرموقين والبيئة الحضارية و التمدن الراقي الذي ينشأ أجيالا تواقة إلى المساهمة الفعالة في تطوير العلوم والمضي قدما في الاكتشافات والاختراعات التقنية والروحية على حد سواء ..

أما السبب الثاني ــ حسب اعتقادي ــ فهو التحرر من قيود عقائد هامشية أو جانبية ضيقة ، و بالتالي فأن تقييمه للأمور ينطلق من منظور أوسع و رؤية أرحب : أي أن البشر هم الذين ابتدعوا العقائد و ليس بالعكس ، وبالتالي فإن أولوية القدسية ترجع لقيمة حياة البشر و ليس للعقائد التي خلقوها لأنفسهم بغية مواجهة الخوف من كل ما هو مجهول و غامض مهدد في الطبيعة ، فضلا عن عملية تسهيل التحمل لفكرة الموت ..

و ربما لهذا نجد التقَّيد بالأنظمة والقواعد و القوانين المسيرة لتفاصيل الحياة اليومية ، فضلا عن الصدق في التعامل و النزاهة في العمل والوظيفة والصراحة في التعامل الاجتماعي ..

أما في شرقنا الأتعس ، حيث تكثر النصائح وتزداد الحكمة ركاما ، فنجد الأغلب يحلو له أن ينصح الجميع ، و أن يقول ما هو الصح و الخطأ ، وكيف يجب التصرف ، و أية عقيدة ” روحانية ” افضل من غيرها ، و ينبغي السير على هديها لتستقيم الأمور ويصبح كل شيء على ما يرام و تمام الكمال !..

أما المحصلة فتأتي بعكس النتائج : انتشار الكذب والنفاق ، والتظاهر بالورع ، الانحلال غير المرئي و المنتشر جدا ، انعدام الصدق والنزاهة بالتعامل الاجتماعي و الوظيفي ، بالتوازي مع زيادة نسبة النصائح والدعوات إلى الفضيلة و أعمال الخير و الإحسان ..

و قد يكمن السبب الرئيس في ذلك هو التربية الببغائية للبيئة المتخلفة والجارية بالصارمة المفرطة و القسوة و الشدة .

ولكن ما هو المثير في الأمر : إننا غالبا ما نلتقي مع صاحب عقيدة هذا أو ذاك ، يقول أحدهما للآخر: أن قيم عقيدتي أفضل من قيم عقيدتك فإذا كنتِ لا تؤمن بها فأنك سائر في طريق الضلال حتما !..

حتى إن بعضهم ـــ و بسبب هذا الوهم العقائدي المفرط ـــ يتصرف و كأنه وكيل الله المفوّض المطلق على الأرض !! ..

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