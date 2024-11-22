نــــــــزار حيدر لمَوقعِ [كلِمة] الإِخباري؛

عن طبيعةِ زيارةِ الوفدِ العسكري العِراقي إِلى بعضِ دُولِ الخليجِ

١/ إِنَّ مثلَ هذهِ الزِّيارات لها صِبغةٌ سياسيَّةٌ وأَمنيَّةٌ قبلَ أَن تكونَ واقعيَّةً لتلبيةِ حاجةٍ معيَّنةٍ لأَحدِ الطَّرفَينِ، كما هوَ حال هذهِ الزِّيارة التي أُعلن عنها كَونها للبحثِ في إِتِّفاقٍ بشأنِ علاجِ جرحى قوَّاتنا المُسلَّحة!.

وكما نعرِف فإِنَّ العراق يسعى دائماً لإِظهارِ التزامهِ بسياسةِ النَّأي بالنَّفسِ في صراعاتِ وأَزماتِ المنطقةِ وحرصهِ على عدمِ التَّخندُقِ معَ مِحورٍ ضدَّ مِحورٍ آخر، لإِبعادِ شبحِ الحربِ والعُدوانِ عن نفسهِ، وهي السِّياسة التي يؤَيِّدها العراقيُّون بشَكلٍ واسعٍ باستثناءِ الفصائلِ المُسلَّحةِ التي مازالت تحتفِظ بسلاحِها خارج سُلطة الدَّولة في تجاوُزٍ صارخٍ على الدُّستور وقانون هيئة الحشد الشَّعبي وفتوى وخِطابات المرجع الأَعلى.

٢/ عن إِحتماليَّةِ أَن يدفعَ العراق لهذهِ الدُّول نظيرَ علاجِ جرحاهُ، قلتُ؛ لا أَظنُّ ذلكَ، فالدُّول التي تسعى لتمتينِ علاقاتِها الإِستراتيجيَّةِ مع بعضِها وتذويبِ ثلُوجِ عدمِ الثِّقةِ فيما بينِها خاصَّةً في حالةِ العراق مع جيرانهِ، تستخدم نظام المُقايضة الذي يضمِن تبادُل المنفعَة بين الأَطرافِ بشَكلٍ واسعٍ كما أَنَّهُ يعبِّر عن حُسنِ نيَّةٍ تحتاجَها الأَطراف في بناءِ العلاقاتِ الثُّنائيَّةِ التي تتَّسع بتقديمِ الخدماتِ حتى من دُونِ مُقابل.

٣/ مُشكِلةُ العراق منذُ التَّغيير عام ٢٠٠٣ ولحدِّ الآن هيَ أَنَّهُ انشغلَ بنفسهِ على حسابِ المشاريعِ الإِستراتيجيَّةِ وعلى مُختلفِ الأَصعدَةِ، ومنها ما يخصُّ المُنشآت الطبيَّة والعلاجيَّة المُختصَّة بالقوَّاتِ المُسلَّحة.

والسبَّبُ في ذلكَ أَنَّ السَّاسة مُنشغِلونَ بـ [الإِنجازات] السَّريعةِ لكسبِ صوتِ النَّاخبِ فهي [إِنجازاتٌ] إِنتخابيَّةٌ أَكثر من كونِها حقيقيَّة ومن نماذجِها حملة [المُجسَّرات] التي تحوَّلت إِلى فضيحةٍ لحكُومةِ السُّوداني! ولذلكَ فهُم يعتبرُونَ أَنَّ مُجرَّد وضع حجَر الأَساس لمَشروعٍ ما بمثابةِ إِنجازٍ يُضيفونهُ لقائمةِ الإِنجازاتِ ولرصيدهِم الشَّخصي في الوقتِ الذي نعرِف جيِّداً بأَنَّ وضعِ حجَرِ الأَساسِ ليسَ إِنجازاً بأَيِّ شَكلٍ من الأَشكال، وأَنَّ الإِنجازَ الحقيقي يتجلَّى في إِفتتاحِ المشرُوعِ ودَيمومةِ الإِنتاجِ والخدمةِ.

ولذلكَ نُلاحظ أَنَّ في العراق أَكثر من [٩] آلاف مشرُوع وهمي وضعَ المالكي في حكُومتهِ الثَّانية أَغلب حجرَ الأَساسِ لها، إِذ كانَ مُستعجِلاً لتسجيلِها باسمهِ لتَوظيفِها في مهرجاناتهِ الإِنتخابيَّةِ!.

وإِلى يومِنا هذا لم يتُم إِنجاز شيءٍ منها، لكنَّهُ في نهايةِ المطاف وظَّفها كإِنجازاتٍ في دعاياتهِ وخطاباتهِ ولحدِّ الآن!.

وفي نفسِ السِّياقِ لم نشهَد أَنَّ مشرُوعاً واحداً يتمُّ افتتاحهُ عدَّة مرَّات من قبلِ عدَّةِ رُؤساء حكُومات ووزراء إِلَّا في العراق! والأَمثِلةُ كثيرةٌ بهذا الخُصُوصِ!.

ولقد لفتَت بيانات المرجعُ الأَعلى الأَخيرة عِنايةَ العراقيِّينَ إِلى هذهِ الحقيقةِ المُرَّةِ عندما قالَت بأَنَّ البلاد تفتقِر إِلى الخُططِ العلميَّةِ والعمليَّةِ، في إِشارةٍ واضحةٍ إِلى انشغالِ المسؤُولينَ بالإِنجازاتِ الإِستعراضيَّةِ القائمَةِ على المُحاصصةِ التي أَلغت مبدأ [الرَّجُل المُناسب في المكانِ المُناسب].

٤/ عن مصيرِ مُستشفى [الحُسين] المُخصَّص لجرحى القوَّات المُسلَّحة، قُلتُ؛ لعلَّهُ واحدٌ من الإِنجازات الوهميَّة التي أَشرنا لها للتَّوِّ.

وللأَسفِ الشَّديدِ فليسَ هُناكَ مَن يُراقب ويُتابع ويستقصي ويُحاسب فيُعاقب، لأَنَّ البرلمان الذي حمَّلهُ الدُّستور مسؤُوليَّة الرَّقابة على السُّلطةِ التنفيذيَّةِ هوَ نفسهُ السُّلطة التنفيذيَّة بذاتِها، فكما نعرِف فإِنَّ كُلَّ الكُتل النيابيَّة مُشترِكة في الحكُومة فمَن يُحاسب مَن يا تُرى؟!.

لذلكَ لم يعُد مجلس النوَّاب جِهةً رقابيَّةً على السُّلطةِ التنفيذيَّةِ لأَنَّهُ مُستفيدٌ من الفسادِ والفشلِ الذي تغوَّلَ في جسدِ الدَّولةِ ومُؤَسَّساتِها!.

٥/ ولماذا شمِلت زيارةِ الوفدِ قطَر والمملكةِ العربيَّةِ السَّعُوديَّةِ؟! قُلتُ؛ رُبما لأَنَّهما أَبديا إِستعدادهُما للتَّعاوُنِ بهذا الصَّددِ، فضلاً عن العلاقةِ المتينةِ التي تربطهُما مع واشُنطن التي ترغَب عادةً أَن ترى بغداد تقوِّي وتُمتِّن وتُوسِّع علاقاتِها مع الدُّول الحليفة لها في المنطقةِ وعلى رأسِها دُول الخَليج!.

٢٠٢٤/١١/١٦

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