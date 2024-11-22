بسم الله الرحمن الرحيم

(لماذا لا تخرج اصوات كوردية..لاسقاط الخضراء ببغداد)..(وهل البرزاني يعمل لصالح كوردستان..والاطار لصالح ايران)؟

قبل البدء نبين بان ما سوف يطرح هو ما يتسائلوه العرب الشيعة .. وما اسمعه بالجلسات العامة والخاصة.. والسياسية.. وبمجموع هذه التساؤلات..يتطلب الاجابة عنها من الباحثين وكتاب الراي الكورد العراقيين..

نبدأ التساؤلات:

)لماذا لم تخرج اصوات كوردية).. (لاسقاط النظام السياسي بالعراق لفساده)..(كغيث التميمي واحمد الابيض…الشيعة(….وهل فعلا البرزاني بؤرة ومركز ادارة الفساد بالعراق..والمشارك فيه..بقرار من قوى كبرى واقليمية ؟.. وهل البرزاني يعمل على زيادة نسبة الاكراد عبر تدفق مئات الالاف الاجانب من اكراد تركيا وايران وسوريا لداخل العراق.. ؟ وهل فعلا اسرائيل تريد قيام دولة كوردية بشمال العراق لاضعاف العراق وقنبلة موقوته ضد دول المنطقة المجاورة .. ؟ ولماذا امريكا سمحت للجيش العراقي والمليشيات ان تدخل كركوك قبل سنوات .. ويتم الاجهاز على استفتاء استقلال الاقليم الكردي الذي اجراه البرزاني؟ ولماذا تركيا تدعم اقليم كوردي شمال العراق.. في حين تقمع الاكراد باراضيها؟ وهل دعم تركيا للبرزاني لانه يمد تركيا بالنفط من الاقليم الكوردي العراقي الشبه مستقل عن بغداد؟ .. و..

لماذا بانتفاضة تشرين لم يدعم البرزاني وبافل الطالباني..ثورة تشرين..التي طالب المنتفضين باسقاط نظام

الحكم المنخور بالفساد والولاء لخارج الحدود..علما الشعب الكردي لم ينتفض مع منتفضي تشرين بوسط وجنوب ٢٠١٩ ولا ننسى البرزاني وطالباني رفضوا تغيير النظام الحاكم بالعراق..الموبوء بالفساد..لماذا البشمركة يقفون بالسلاح ضد الجيش العراقي..ولكنهم يضعون رؤسهم بالتراب.. امام اجتياح الجيشان التركي او الايراني..الذين يستهدفون كوردستان العراق بالمدفعيه واجتياحات عسكرية..لماذا تحتضن كوردستان العراق الهاربين من بغداد. . واكثرهم رافضين للنظام الحاكم بالعراق الموالي لايران..كيف ن…

لماذا عجز الاطار على كسب معارضين كورد للبرزاني…في حين البرزاني نجح باحتضان معارضين للاطار

باربيل..من الشيعة..حتى صدام نجح بكسب معارضين للبرزاني..كالفرسان الكرد..بينما الاطار الايراني الولاء بالعراق فشل بكسب اي معارضين اكراد للبرزاني ببغداد..لماذا نجح البرزاني بفتح قنوات فضائية باللغة العربية.. واعلاميين مؤثرين..كقحطان عدنان ..وغيرهم..باربيل..بينما لا نجد قناة فضائية باللغة الكردية تابعة للاطار..تبث للاكراد..والمثير السخرية اكثر من ٧٠ قناة فضائية واذاعية محسوبة شيعيا.. هي الأكثر فشلا بكسب مشاهدين لها بينما القنوات الفضائية السنية والكردية ..الناطقة بالعربية هي الأكثر مشاهدة بين شيعة العراق انفسهم..

لماذا القوى الشيعية..لا تفضح فساد ال البرزاني وال الطالباني..وما يحصل من فساد بالاقليم…

بينما يتم فضح فقط فساد القوى المحسوبة شيعيا..ونجد قنوات ايضا محسوبة كوردية تساهم بفضح فساد القوى الاطارية…هل لان مركزية الفساد واداراته تحت سلطة البرزاني… اين تذهب عشرين بالمائة من ميزانيات العراق منذ ٢١ سنة. التي تذهب لاقليم كوردستان العراق..بوقت نجد لا توجد رواتب لموظفي الاقليم الكردي..اين تذهب واردات النفط الذي يصدر من الاقليم المدار من البرزاني والطالباني..

المحصلة..هل البرزاني ماسك ملفات فساد وأفلام اباحية..على كل الطبقة الحاكمة بالعراق وكاسر عيونهم

والاهم كل اسس النظام بالخضراء ببغداد..بعد ٢٠٠٣..كالدستور المازوم…وملف النفط..والمحاصصة. والتوافقات…وضمان عدم عودة جيش عراقي قوي…وقعها سياسيي الاسلام الشيعي الموالي لايران..وسياسيي السنة..مع البرزاني…لذلك لا يتجرأ اي شيعي بالاطار أن يفتح اي ملف فساد على البرزاني ومقربيه..ثانيا …البرزاني يعمل لصالح كوردستان العراق ..على تفليش العراق..بينما الاطار يعمل لصالح ايران ..باضعاف العراق ..لاخضاعه لطهران..علما كل السياسيين البلنكو الشيعة كان يذهبون لاربيل قبل وبعد ٢٠٠٣ ..ويقيمون بفنادقها..فتم تصويرهم هم وعاهراتهم وشواذهم..كذلك تعقد عقود الفساد بالصوت والصورة..باربيل

..لسياسيي الشيعة والسنة..طبعا كفر نطلق على من حكم العراق ويحكمه سياسيين ….لانهم احط من الحمير..

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واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

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سجاد تقي كاظم

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