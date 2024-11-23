التنمر الالكتروني.. كتاب جديد للأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني

حامد شهاب

صدر مؤخرا عن دار زين الحقوقية في بيروت كتاب (التنمر الالكتروني) للاستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني، عميد كلية القانون في جامعة المستقبل .

وظهر الإصدار بغلاف جميل ومضامين قانونية ، وتعبيرات سلوكية ورمزية عن ظاهرة التنمر بفصول عدة نالت الثناء والتقدير من رجال القانون ومن جمهرة ونخب من مختلف الأوساط الثقافية .

والكتاب يعد من وجهة نظر رجال قانون محاولة قانونية مفيدة وضرورية في عصرنا الحاضر أراد من خلالها الأستاذ الدكتور عمار الحسيني تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على تعزيز السلام والعدالة وبناء مجتمعات سليمة خالية من التنمر الذي يعد هو الآخر ظاهرة غريبة غزت وسائل التواصل الألكتروني واصبحت مصدر قلق للكثيرين من الأفراد والجماعات لمن يتم إستهدافهم بطرق شتي في ظاهرة أثارت إستغراب الكثيرين.

وقد تميز كتاب ( التنمر الألكتروني ) بطروحاته القيمة لما عرضه من أفكار ورؤى وتصورات حول تلك الظاهرة السلبية وهي قضية التنمر الإلكتروني وتأثيراتها على الأفراد والمجتمعات.

وكان قسم النشاطات الطلابية المركزية في جامعة المستقبل وبالتعاون مع كلية القانون قد نظم حفل توقيع كتاب ( التنمر الإلكتروني ) للاستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني عميد كلية القانون، في الثامن عشر من تشرين الثاني 2024 ، بحضور نخبة طيبة من تدريسي ومنتسبي وطلبة الجامعة وكلية القانون.

وأثنى الحضور على الجهد الإبداعي المتميز الذي إحتوته مواد الكتاب وفصوله المختلفة وما عبرت عنه من حلول عملية وخارطة طريق للخلاص من تلك الظاهرة التي غزت عالمنا الألكتروني بطريقة تثير مشاعر الريبة والتشكيك أزاء الأفراد والجماعات المختلفة والأزدراء منها.

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