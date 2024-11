عن ملامحِ إِدارةِ الرَّئيس ترامب

نــــــــــــــزار حيدر لـ [العالَم الجديد] عن ملامحِ إِدارةِ الرَّئيس ترامب؛

يُرهِبُ بهِم!

١/ في البدءِ مُلاحظتان؛

أ/ خياراتُ الرَّئيس ترامب لأَعضاءِ فريقهِ وإِدارتهِ تقومُ على أَساسِ الولاءِ المُطلق لـ [الزَّعيم] لضمانِ تنفيذهِم خُططهِ وعلى مُختلفِ الأَصعدةِ وبدقَّةٍ مُتناهيةٍ، فهو لا يُعيرُ للكفاءةِ والخِبرةِ الشَّيء الكثير إِذا تعارضَت مع توجُّهاتهِ.

وبكلمةٍ فهوَ يختار [المُقلِّد] ولا يختار [المُجتهِد]!.

إِنَّهُ لا يريدُ أَن يكرِّر تجاربهِ [الفاشِلة] مع فريقهِ الذي اختارهُ في دَورتهِ الأُولى بالمكتبِ البَيضاوي والذي اضطرَّتهُ، بسببِ آرائهِم واجتهاداتهِم على حسابِ الولاءِ ودقَّةِ الإِلتزامِ والتَّنفيذِ، إِلى تغييرهِ واستبدالهِ عدَّةِ مرَّاتٍ، حتَّى انتهى بهِ الأَمرُ إِلى أَن ينشُرَ أَحدهُم [مايك بومبيو] كِتاباً كامِلاً

[Never Give an Inch: Fighting for the America I Love] عن هفواتِ وزلَّاتِ وفضائحِ وأَسرارِ رئيسهِ ترامب في البيتِ الأَبيض!.

ب/ كُلُّ خيارات الرَّئيس ترامب لحدِّ الآن تصبُّ في إِتِّجاهَينِ اثنَينِ؛

*دعم [إِسرائيل] المُطلق واللَّامُتناهي، من خلال مساعدتِها في تنفيذِ الخرائطِ التي أَظهرها نتنياهو من على مِنبر الأُمم المُتَّحدة.

*الإِقتصاد والمال وما يتعلَّق بهِما من تجارةٍ وضرائب وديُون وما إِلى ذلك.

٢/ فيما يخصُّ ملفَّ العراق، فإِنَّ خيارات الرَّئيس التي [يُرهِبُ بها] قائمةً على أَساسِ ما يلي؛

أ/ أَن لا يكونَ العراق إِمتدادٌ [إِستراتيجيٌّ] لسياساتِ جارتهِ الشَّرقيةِ الجمهوريَّة الإِسلاميَّة في إِيران، فلا يكُونَ ورقةً تفاوُضيَّةً لصالحِ طهران.

ب/ أَن لا يضعَ العصي في عجلةِ مشروعِ الرَّئيس ترامب في المنطقةِ [صفقةُ القِرن] فلا يكونُ معرقِلاً لأَيَّةِ خُطوةٍ بهذا الخصُوص.

سيكتفي الرَّئيس ترامب من بغداد ذلكَ وليسَ أَكثر من هذا، فالعراق، في المرحلةِ الأُولى غَير مَعني بالمشرُوع، فلا ينتظرُ منهُ أَحدٌ أَن يتَّخِذ خُطوةً عنليَّةً للِّحاقِ بقطارِ التَّطبيعِ مثلاً.

ج/ أَن تكونَ المُنشآت الدوليَّة وتحديداً الأَميركيَّة على الأَراضي العراقيَّة في مأمَنٍ، فلا تتعرَّض للتَّهديدِ بأَيِّ شَكلٍ من الأَشكالِ.

د/ أَن لا يُهدِّد العراق جيرانهُ [الأَثرياء] وأَقصد بهِم دُول الخليج وتحديداً الرِّياض والدَّوحة ودَولة الإِمارات، والتي ينوي الرَّئيس ترامب العَودة لها على مُستويَينِ؛

*دعم مشرُوع [صَفقة القِرن] بالأَموال اللَّازمة.

*الإِستثمار بأَوسعِ أَشكالهِ.

٣/ والعراق أَمامَ مُشكلةٍ عويصةٍ فيما يخصُّ مُذكَّرة الإِعتقال التي أَعلنَ عنها من قبلُ رئيس السُّلطة القضائيَّة السيِّد فائق زَيدان بحقِّ الرَّئيس ترامب.

برأيي فإِنَّ هُناكَ مَن يجب أَن يدفع الثَّمن جرَّاء هذهِ الخُطوة وأَغلب الظَّن أَنَّهُ زَيدان نفسهُ كَونهُ مُتَّهم، هُنا في واشُنطن، بأَنَّهُ اليد الضَّاربة لجارتِنا الشَّرقيَّة التي تُنفِّذ أَجنداتها في العمليَّةِ السياسيَّةِ، ولذلكَ فإِنَّ عدداً لا بأسَ بهِ من أَعضاء الفَريق الجديد وكذلكَ أَعضاءٌ في الكُونغرس يرَونَ أَنَّ [دَفع الثَّمن] يُساعد إِلى حدٍّ كبيرٍ في إِستقرارِ العمليَّةِ السياسيَّةِ من خلالِ تقليلِ نفوذِ طهران خاصَّةً وأَنَّ واشُنطن مسؤُولةٌ عن حمايةِ الديمقراطيَّة في العراق حسبَ نصُوص إِتفاقيَّة الإِطار التَّنسيقي بينها وبينَ بغداد.

٢٠٢٤/١١/١٨

لِلتَّواصُل؛

Instagram; @nazarhaidariq

www.tiktok.com/@nhiraq

‏Telegram CH; https://t.me/+5zUAr3vayv44M2Vh

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط