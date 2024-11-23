المحامي

مصطفى كاظم عبد الزيدي

التطور المتسارع في التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والتطبيقات المصرفية الالكترونية اتاح للمجرمين فرصا جديدة لتمويه اصولهم غير المشروعة ومع ان هذة التقنيات الحديثة توفر سهولة وسرعة غي التعاملات المالية فانها تشكل تحديات كثيرة امام السلطات المختصة وتعتبر جرائم غسيل الاموال عبر الوسائل الالكترونية وتعد شبكة الانترنت المجال الخصب لمحترفي الجريمة الالكترونية حيث تعمد عصابات الاجرام المعلوماتي الى استخدام هذه الوسيلة للقيام بمختلف الجريمة من خلال مجموعة من العمليات المعقدة و المستمرة الهادفة لتحويل الاموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة (البنوك الالكترونية ، النقود الالكترونية ، التجارة الالكترونية )وبخصوص علاقة التجارة الالكترونية بعمليات غسيل الاموال فهي علاقة وثيقة حيث استخدام النقود الالكترونية وجميع وسائل الدفع الالكترونية المستخدمة في التبادل التجاري كما توفر العاب الكومبيوتر على الانترنت طريقة سهلة للمجرمين لغسل الاموال وممارسة القمار عبر الانترنت وتزايد دور المصارف وبخاصة بنوك الانترنت في عمليات غسيل الاموال عبر الوسائل الالكترونية وعدم خضوعها لنظام رقابي مركزي و تعاظم دور النقود الالكترونية في تسهيل عمليات غسيل الاموال نظرا لطبيعة التعاملات الالكترونية التي تتأثر بالتقنيات الحديثة وكذلك ما تتميز به هذه النقود من ميزات تجعلها اداة ميسرة في اطار ارتكاب هذة الجريمة فهي تمتاز بسهولة التحويل واخفاءهوية الاطراف وتسهيل عمليات الايداع وينبغي السعي لإيجاد الية تلزم المصارف بأنشاء فرق متخصصة لمكافحة غسيل الاموال الالكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الافراد والمؤسسات التي يثبت تورطها في عمليات غسيل الاموال عبر الوسائل الالكترونية

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