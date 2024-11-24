لكل قوةٍ أقلامها , ولكل كرسي قلم , ولكل ما هو قائم يراع يقاوم , وفي زمننا المشحون بالتشويش والتشويه والتحريف صار القرآن الكريم ” حمّال الأوجه” , فترى هذه الأقلام تفتتح ما تكتبه بالدعاء وبآيات قرآنية , وتختم كلامها بالدعاء إلى الله أن يحفظ الأمة من السفهاء من أبناء الأمة!!

” وهم السفهاء ولكن لا يعلمون”.

كلام مكرر ومحقون بالمفردات البغضاوية السلبية , الخالية من نفحات الرحمة والإيمان والمعرفة الحقيقية بالدين والتفقه بالقرآن , وما تذهب إليه إدّعاءات من أوعية الرجم بالغيب , والتظاهر بالمعرفة والعلم والدراية في زمن الشهادات المزورة , والألقاب العلمية التي تناثرت على رؤوس الجاهلين.

أقلام ترائي وتتقنع وتتظاهر بالدين , وما تقوم به آثام وخطايا وتفاعلات مناهضة لأبسط معاني وقيم الدين وآدابه , وكأنها متعددة الشخصيات , ويمكنها الإنتقال من حالة إلى أخرى , وفي حقيقة ما تذهب إليه وتعبر عنه في سلوكها ينم عن إضطراب مرضي في الشخصية , حيث ترى الشخص أمامك وقد عبّر عن المظهر الديني وتمنطق بمفرداته ورتل ما في كتبه , لكنه يقوم بأفعال يندى لها الجبين , كأن تكتشف أنه مصاب بمرض جنسي كالسيلان مثلا وعندما تسأله عن ذلك يجيبك بقوة وكبرياء بأنه بشر , فتراه ينتقل من حالة إلى أخرى , وقد سمعنا كثيرا عن فضائح جنسية بين العديد من رجال التظاهر بالدين في مختلف الديانات.

وفي مجتمعنا ما أن تصرّح برأي أو تناقش فكرة , حتى تهب أقلام الكراسي , بإنفعاليتها العالية ومفرداتها السمجة وتعبيراها العدوانية , وتصوراتها الحكمية التعميمية والهجومية , وبأساليب معروفة ومدبرة لا يمكنها مهما حاولت أن تزعزع الحجة والدليل والبرهان , فتحسب أنها تنتصر على الحقيقة والنور والفكرة المنيرة , بظلامها وإقترابها التشاجري الذي يذكر بعراك الصبيان.

وترى بأنها ستثير القلم المُستهدَف وتسقطه في مراميها السيئة , وفي حقيقة ما تؤدي إليه تفاعلاتها التضليلية مع ما تتصدى له , أن المقال يتم إنتشاره وقراءته أكثر فأكثر!!

فهل سترعوي الأقلام؟!!

د-صادق السامرائي

12\1\2011

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