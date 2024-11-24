المصرف العراقي للتجارة يعلن عن خطة لافتتاح فروع جديدة

أعلن المصرف العراقي للتجارة TBI، عن خطة افتتاح عدد من الفروع الجديدة.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف العراقي للتجارة TBI عقيل الشويلي إن “الخطة تضمنت افتتاح مكتب للمصرف في شركة سومو للتسويق النفطي في جانب الرصافة ومكتب للإيداعات النقدية في جانب الكرخ في جمعية الهلال الاحمر بمنطقة المنصور، وكذلك افتتاح فرع المنصور في جانب الكرخ في شارع 14 رمضان، فضلا عن افتتاح فرع في جانب الكرخ بمنطقة السيدية، الى جانب افتتاح فرع في مركز المحافظة بمدينة السماوة في مول البركة.

وأشار البيان الى ان “الخطة شملت أيضا الاستعداد لافتتاح فروع جديدة أخرى وهي فرع زيونة في جانب الرصافة وفرع تكريت بمحافظة صلاح الدين وفرع في محافظة البصرة وفرع الديوانية في محافظة القادسية”.

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