بسم الله الرحمن الرحيم

(صدام اراد الشروك جنود احارب بيهم)..(وايران ارادتهم مليشية تقاتل بهم)..و(دور الاطار مع المقاومة. كهيئة الضاري مع القاعدة)

(دور حكومة الاطار ببغداد..بالتفاوض مع مليشة الحشد والمقاومة..2024)..(كدور هيئة علماء المسلمين لحارث الضاري مع القاعدة بعد ٢٠٠٣)..مع الفارق هيئة علماء المسلمين للضاري كان تتعامل مع القاعدة الارهابية بحدود العراق..بينما الحكومة ببغداد تتعامل مع مليشات الحشد والمقاومة..وصل لخارج الحدود.. للإرهاب الاقليمي.. باستهداف مليشة الحشد والمقاومة لدول بالمنطقة….فالحشد والمقاومة تمددوا لخارج الحدود. .واصبحوا يستهدفون ليس بحدود العراق بل لخارجه لمصالح ايران القومية العليا بكل خيانة للعراق..والعاقل يفهم.. وكما سحقت القاعدة بالعراق.. ونفي الضاري وهيئته لخارج حدود العراق.. كذلك سيكون مصير مليشة الحشد والمكاومة مصير القاعدة .. وقادتهم كمصير قادة القاعدة كالزرقاوي وابو ايوب المصري وامثالهم.. واما مصير الاطار سيكون بين مسحوق قتلا ومشردا هاربا رعديدا.. ومطاردين مع عوائلهم عن سرقاتهم المهولة لاكثر من عقدين..

وننبه:

صدام اراد الشروك ..جنود ..احارب بيهم …وايران.. ارادتهم مليشات تقاتل بهم..فاصبحوا مسوخ ..

فالشروك.. الذين لم ياتي اي نظام بالعراق..يحتويهم ويعمر محافظاتهم ويؤهلهم تعليميا وصحيا وثقافيثة .. والنتيجة لا يمكن محاسبتهم اولا..على لعبان النفس الذي تعاني منه محافظات بالعراق منهم.. وخاصة بغداد بسبب فوضويتهم … ولكن الحساب اولا مع رؤسهم…المرجعيات الايرانية واللبنانية..الذين ساهموا بتخلفهم..وكذلك الانظمة السنية العربية القومية..الذين زجتهم بالحروب..ورملت نسائهم..ويتمت أطفالهم… وجعلتهم يعانون الفقر والحصار والتخلف…والضياع لعقود.. وكذلك الانظمة المحسوبة شيعيا الولائية والصدرية التي انشغلت بالسرقات والولاء لخارج الحدود..

عليه يتبين بان ايران قاتلت العراق لثمان سنوات بحرب اصر الخميني على استمرارها..

بشربه السم الزعاف اهون للخميني لانهاء الحرب مع العراق وشعبه.. باعترافه.. لان اهداف ايران كانت ليس لتحرير العراق وشيعته العرب من نظام صدام.. بل لاخضاع العراق لامبراطورية ولاية الفقيه الايرانية.. وسرقة ثرواته.. وتسويق شبابه كمليشة لمستنقعات خارج حدود ايران.. لتبعد طهران الحرب عن الداخل الايراني.. بحرق العراق وسوريا ولبنان واليمن.. وكذلك لجعل العراق سوق استهلاكية لبضائع ايران الرديئة وبمليارات الدولارات سنويا.. واشلال العراق بكل المجالات الاقتصادية ومنها الطاقة لجعله مرتهنا لطهران.. واحتلال العراق عسكريا عبر مليشيات من المرتزقة داخل العراق.. وتخدير شباب العراق عبر تهريب هائل للمخدرات لداخل العراق.. وتهريب النفط العراقي لصالح ايران ومليشياتها.. بالمنطقة.. وتعطيش ارضه بقطع مياه عشرات الانهر الحدودية عن العراق.. بالمختصر المفيد (الانظمة السنية ارادوا الشروك ككلاب حراسة لحماية البوابة الشرقية لوهم الوطن العربي).. و(الانظمة المحسوبة شيعيا الموالية لايران.. ارادوا الشروك كلاب كحراسة لحماية البوابة الغربية لامبراطورية ولاية الفقيه بعمق سوريا ولبنان والعراق واليمن)..

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واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

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سجاد تقي كاظم

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