على هذا يُقال شر البلية ما يُضحك : الجامعة العربية تجتمع لمواجهة إسرائيل دفاعا العراق !

بقلم مهدي قاسم

ولكن الأكثر إثارة للضحك ـــ إلى جانب هذا ــ هو طلب الحكومة العراقية من جامعة الدول العربية للاجتماع لمناقشة التهديد الإسرائيلي للعراق ، وهو الأمر الذي يثير الضحك فعلا ، لطابعه السيركي والتهريجي المضحك حقا ..

وخاصة عبارة ” لمواجهة التهديدات الإسرائيلية ” ! ..

بينما الشارعين العراقي و العربي يعرفان جيدا أن هذه المواجهة لا تعني أكثر من إصدار بيان شجب و إدانة و تحذير لا يُخيف حتى أرنبا إسرائيليا ..

ولكن قبل هذا و ذاك ، فهل يوافق ممثلو الدول الأعضاء في الجامعة العربية على وجود مجموعات وميليشيات منفلتة و مدججة بالأسلحة والصواريخ في بلدانها ، و مرتبطة بدول أجنبية خدمة لمصالحها ، وأن تطلق الصواريخ على بلدان أخرى بغض النظر عن وجود عدو أو صديق في تلك البلدان ، مثلما تفعل المليشيات في العراق .. ؟ ..

و أليس وجود مجموعات مسلحة وميليشيات مدججة خارج الشرعية و إطار المؤسسة العسكرية و الأمنية تعد في الدرجة الأولى تهديدا لسيادة الدولة و تجاوزا على قوانينها الدستورية والجنائية و استخفافا بها ؟..

و لا سيما إذا كانت هذه المجموعات و المليشيات المسلحة تابعة لأنظمة أجنبية و خادمة لمصالحها بل و تتأمر بأوامرها وتوجيهاتها ــ حسب متطلبات مصلحتها الآنية أو طويلة المدى ..

لذا فإذا كانت الحكومة العراقية جدية تمام الجدية والعزيمة الحاسمة فينبغي عليها أن تقوم بتجريد هذه المجموعات والمليشيات من أسلحتها ومن ثم حلها و أخيرا اتخاذ إجراءات قانونية وفق بنود الدستور والقوانين الجزائية بل وتفكيكها ثم تجريمها في حالة عدم الاستجابة..

أما ما يخص القضية الفلسطينية فيجب أن تتصرف الحكومة العراقية أسوة بباقي الحكومات العربية : إذا حاربت هذه البلدان إسرائيل فيجب عليها أن تشارك هي الاخرى في الحرب لتحرير فلسطين !..

و إذا الدول العربية جميعا لا تحارب ، فعليها حينذاك أن تأخذ مصالح العراق بنظر الاعتبار أولا و اخيرا ..

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الجامعة العربية تعقد الأحد المقبل اجتماعاً لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني بناء على طلب العراق

حددت جامعة الدول العربية، يوم الأحد المقبل موعداً للاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني بناء على طلب العراق.

وقالت مراسلة (واع)، في القاهرة: أنه “تقرر تحديد يوم الأحد المقبل موعداً للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني بناء على طلب العراق نقلا عن صحيفة صوت العراق ”.

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