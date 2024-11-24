مرشح ترامب لوزارة أمنية ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العراق

كشفت صحيفة واشنطن بوست، أن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الى وزارة الدفاع الامريكية بيت هيكيسث ينتمي الى لواء عسكري امريكي متورط بجرائم حرب وادانات في العراق.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، إن “مرشح ترامب لوزارة الدفاع الامريكية بيت هيكيسث كان ينتمي الى لواء عسكري امريكي خدم في سامراء، حيث قام افراد من فصيله العسكري بعملية اعدام ميداني لمدنيين عراقيين في التاسع من مايو عام 2006، قبل ان يتم اطلاق تحقيق واخضاعهم لمحاكمة عسكرية أدت الى ادانتهم بجرائم حرب”.

وتابعت أن “موقف مرشح ترامب لوزارة الدفاع الامريكية كان مدافعا عن الجنود الذين ارتكبوا تلك الجرائم، الامر الذي يجعل من توليه منصب وزير الدفاع عائقا امام الملاحقة القضائية للجنود الأمريكيين الذين ارتكبوا جرائم حرب في العراق سابقا، والتي ما تزال غالبها قيد التحقيق حتى اليوم”.

يشار الى ان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اعلن عن اختيار هيكسيث لمنصب وزير الدفاع في حكومته المقبلة، الامر الذي اثار جدلا داخل الأوساط الامريكية نظرا لتورط لوائه العسكري بتلك الجرائم ومواقفه التي وصفت بــ “المتشددة” بالدفاع عن الجنود المدانين.

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